Helga Krismer: ÖVP auf der „dunklen Seite der Macht“

Sie „verkauft die Zukunft des Landes“. Sie holt „Hitlergrußzeiger in die Regierung“. Und ihr, nämlich Niederösterreichs ÖVP, gehe es wie auch ihrem kolportierten, künftigen Landesregierungspartner, der FPÖ, „um die Macht, nicht um die Menschen“.

So enttäuscht und so besorgt reagieren Niederösterreichs Grüne auf die bevorstehende schwarz-blaue Koalition in Niederösterreichs Landesregierung, die heute, Freitag, Nachmittag noch präsentiert werden soll. Nach der Wahl hätte man seitens der Grünen noch gehofft, dass Niederösterreich „wieder in die Vorwärtsbewegung kommt und Zukunft gestaltet“. Ein ÖVP-FPÖ-Pakt würde das Land dagegen „in die Vergangenheit katapultieren“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer, die die ÖVP damit auch „auf der dunklen Seite der Macht“ sieht. Und, so Krismer weiter: „Es werden jetzt wieder Straßen statt Windräder gebaut und die Teuerung wird dadurch befeuert.“

„Unter diesen Vorzeichen“ könnten Niederösterreichs Grüne Johanna Mikl-Leitner auch nicht zur Landeshauptfrau wählen. Denn: „Wer auf die Idee kommt, mit Klimaleugnern, Wissenschaftsverweigerern, Kunstfeinden und Hetzern einen Pakt einzugehen, hat die Liebe zum Land verloren“.