Indra Collini: „Wahl wird sehr einsam“

„Unwürdig“ war schon das „Verhandlungsschauspiel“, „angekündigt“ die „Taschenspielertricks“ zur Wahl. Und die werde „sehr einsam“ werden, meint NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Und kritisiert damit, wie auch schon Niederösterreichs grüne und rote Landespartei, den mittlerweile auch in Niederösterreichs Landhaus öffentlich präsentierten, schwarz-blauen Regierungspakt für Niederösterreich.

Niederösterreich, so Collini, säße nun „im Flugzeug nach Ibiza“ mit Hinblick auf die so genannte „Ibiza-Koalition“. Und da nicht zu erwarten sei, „dass ÖVP und FPÖ bei den Themen Bildung, Transparenz und Klimawandel in dieser Legislaturperiode Meter machen werden“, werde die Rolle der NEOS als Opposition „umso wichtiger“ sein. Wobei: Wenn die Opposition gestärkt und das Proporzsystem „endlich abgeschafft“ wären, wäre auch „eine Zukunfts-Koalition möglich gewesen“. Schließlich hätten ÖVP, Grüne und NEOS auch die Mehrheit in Niederösterreichs Landtag, so Collini.

Wenn aber, so Collini weiter, „eine Landeshauptfrau nur von den eigenen Abgeordneten gewählt wird“, könne man darauf keine „tragfähige Basis für die nächsten fünf 5 Jahre aufbauen“. Die NEOS jedenfalls müssten jetzt den Blick nach vorne richten, auch „um das Vertrauen der Menschen wieder zurück zu gewinnen“. Mit „skandalbehafteten Politikern wie Landbauer oder Waldhäusl in der Landesregierung“ werde das ohnehin schwierig.