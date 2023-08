„EU-Vorschriften gefährden heimische Lebensmittelproduktion“

Bei Kulturen wie Zuckerrübe, Raps, Kartoffeln oder Kürbis sind die Auswirkungen des Klimawandels etwa in Form von Flächenrückgängen oder Versorgungsengpässen besonders zu spüren. Zusammen mit EU-Vorschriften erschweren sie die Lebensmittelproduktion in Österreich enorm, warnen Alexander Bernhuber, EU-Abgeordneter (ÖVP), Josef Plank, Obmann des Vereins „Wirtschaften am Land“ und Anita Kamptner, Geschäftsführerin der Interessen Gemeinschaft Erdäpfelbau (IGE) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Versorgung mit heimischen Produkten nicht mehr flächendeckend möglich

„Die aktuellen Entscheidungen der Europäischen Kommission bringen die heimische Landwirtschaft in Bedrängnis. Das spiegelt sich in Verarmung der Fruchtfolge, Verlust der Artenvielfalt und einer beginnenden Verlagerung der Lebensmittelproduktion ins Ausland wider“, warnt Bernhuber, seines Zeichens auch Landwirt in Kilb (Bezirk Melk). Anhand der Erdäpfel sei zu erkennen, wie der Verlust der flächendeckenden Eigenproduktion auch die Verbraucherinnen und Verbraucher belastet. Früher sei das möglich gewesen, da die Kultur gegen unterschiedliche Schädlinge geschützt werden konnte. Mittlerweile gebe es allerdings Verbote von diversen Wirkstoffen. „Die Zeche zahlt der Konsument in Form von geringerer Qualität zu höheren Preisen. Um das zu verhindern, brauchen wir Anpassungsmaßnahmen im Green Deal und eine durchdachte Entscheidungspolitik, sonst schlittern wir in die Importfalle, aus der wir nur schwer wieder herauskommen“, warnt Bernhuber.

Lebensmittelverschwendung nimmt durch Verbote von Pflanzenschutzmittel zu

Einige wichtige Pflanzenschutzmittel werden in der EU verboten bzw. eingeschränkt, ohne dass es Alternativen gibt, heißt es in einer Aussendung. Dadurch nehme auch die Lebensmittelverschwendung zu. Im Jahr 2018 waren etwa rund 112.500 Tonnen Erdäpfel aufgrund eines Drahtwurmbefalles ungenießbar und mussten vernichtet werden. Anita Kamptner betont: „Wir brauchen Lösungen, um den Ressourceneinsatz zu optimieren, anstelle bloßer Verbote.“ Sie befürchtet zudem, dass sich solche Probleme entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette verschieben. Bekommen nämlich Verarbeitungsbetriebe zu wenig Rohstoffe von den Bauern, bedeute das einen Verlust von Arbeitsplätzen, vor allem im ländlichen Raum.

Nachhaltige Weiterentwicklung als Forderung

Vor Produktionsrückgängen wurde auch schon im letzten Jahr gewarnt, sagt Josef Plank. Auswirkungen sind etwa bei der Zuckerrübenverarbeitung spürbar, so drohe hier ein Verlust von rund 470 Arbeitsplätzen und eine Bruttowertschöpfung im dreistelligen Millionenbereich. „Wir wollen besser, effizienter und ökologischer werden, aber es braucht die Zeit für Forschung und Entwicklung effizienter Anwendungen und damit Raum für nachhaltige Weiterentwicklung“, so der Obmann des Vereins „Wirtschaften am Land“. So möchte man Arbeitsplätze sichern, den ländlichen Raum stärken und den Verlust der Eigenversorgung verhindern.