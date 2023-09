JVP NÖ präsentierte „einzig sinnvollen Klimakleber“

Anlässlich des weltweiten Klimastreiks, der heute auch in Niederösterreich stattfindet, meldet sich auch die JVP NÖ zum Thema zu Wort und kommentiert die Aktionen der Letzten Generation in Niederösterreich. „Wir teilen das Anliegen, aber es ist besser als Gesellschaft das Klima zu schützen und dafür braucht es Akzeptanz in der Breite“, betont JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark. Die Aktionen der „Klimakleber“ hingegen verurteilen sie, weil sie damit den Menschen am Weg zur Arbeit und Schule schaden und damit die Akzeptanz verlieren. „Es rückt den Klimaschutz in ein schlechtes Licht“, ist Stark überzeugt, und so schließt sich die JVP NÖ den Forderungen der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach höheren Strafen an.

„Sitzen lieber im Landhaus, als davor zu stehen“

Zwar sei der heutige Klimastreik im Gegensatz zu den Aktionen der Letzten Generation angemeldet und richte sich an die Politik, dabei sein wird die JVP NÖ aber trotzdem nicht. „Wir sitzen lieber im Landhaus, als davor zu stehen“, sind sie sich einig. Stattdessen präsentierten sie den „sinnvollen Klimakleber“: einen Baum. „Der tut tatsächlich etwas für den Klimaschutz“, sagt Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl und fügt hinzu: „Als JVP NÖ werden wir für jede Klebeaktion einen Baum setzen, um die entstandene Luftverschmutzung zu kompensieren.“

Jugend- und Verkehrssprecher der Volkspartei Florian Krumböck betont: „Wir nehmen die Sorgen ernst, die heute geäußert werden und auch die der Klimakleber.“ Er hebt auch hervor, dass Niederösterreich Vorreiter im Klimaschutz sei. Im Vergleich zu 2005 habe sich der CO2-Fußabdruck um 25 Prozent verringert. Daran will man auch weiter arbeiten. So ist es ein Ziel, den Anteil des Radverkehrs zu verdoppeln und den des motorisierten Individualverkehrs zu senken. Das neue Buskonzept mit einer Kombination aus Linien- und Bedarfsverkehr zu Anbindung an so gut wie alle Orte soll dazu noch weiter beitragen.

Regionalplanungsprojekt soll rund 500.000 Hektar vor Verbauung schützen

Landtagsabgeordneter Florian Krumböck betont außerdem, dass der Bodenschutz im Klimaschutz eine wichtige Rolle spiele. „In den nächsten Monaten wird das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte unseres Bundeslands fertiggestellt. Rund 500.000 Hektar werden zusätzlich gegen Verbauung geschützt“, so Krumböck. Geschafft wird das durch das Ziehen von Siedlungsgrenzen, um auszuweisen, wo auch noch künftig Verbauung möglich ist und wo nicht.

Viele Projekte zeigen laut Krumböck schon Wirkung, wie etwa das Klimaticket. Er weist auch darauf hin, dass es gesellschaftlich ausgewogene Ziele braucht. Das sieht auch Stark so. Durch die unterschiedliche Lebensrealität der Jugendlichen in Niederösterreich sei es nötig, diese an der Hand zu nehmen und dort abzuholen, wo sie gerade stehen.