Schülervertreterinnen finden Kleiderordnung in Schule „zum Kübeln“

Die Kleidervorschrift am Gymnasium Stockerau (Bezirk Korneuburg) sorgt weiterhin für Wirbel. Nach der bisherigen Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer von der ÖVP-nahen Schülerunion spricht sich nun auch die SPÖ-nahe Aktion kritischer Schüler*innen (AKS) gegen derartige Regeln an Schulen aus.

„Für uns ist klar: Kleidungsvorschriften wie diese haben nichts mit Schutz für Schülerinnen und Schüler zu tun. Es geht darum Mädchen in veraltete Rollenbilder zu pressen“, sagt die Vorsitzende der AKS Niederösterreich, Valentina Kloibhofer aus Amstetten und betont: „Ein Verbot von bauchfreien Oberteilen“ löse kein einziges bildungspolitisches Problem. Mit ihrem Team besuchte sie daher kürzlich die Schule, um sich mit Jugendlichen dort auszutauschen.

Die Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich, Fiona Schindl aus Klosterneuburg schlägt in die gleiche Kerbe: „Diese Verbotslogik hat System. Jungen Menschen darf auf keinen Fall weitergegeben werden, dass ihre Kleidung eine Aufforderung zu Belästigung ist. Und vor allem in der Schule sollte man in einem geschützten Rahmen lernen können und dazu gehört auch Kleidung zu tragen, in der man sich wohl fühlt“, meint sie.

Wie berichtet, wurde den Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Stockerau zu Schulbeginn eine überarbeitete Hausordnung mitgegeben. Darin ist auch eine Zeichnung mit Hinweisen zu erwünschten Kleidung enthalten. T-Shirts sollen bei Mädchen demnach den Brustansatz bedecken und nicht bauchfrei sein. Die Hose darf nicht kürzer sein als eine Handbreit von der Schrittgrenze. Burschen dürfen keine Kappen oder Hauben tragen. Auch T-Shirts oder Pullover mit gewaltverherrlichenden oder rassistischen Sprüchen sind verboten.