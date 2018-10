Die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) könne u.a. aufgrund der dort festgehaltenen Bestimmungen nicht zur Landespersonalvertretungswahl am 23./24. Oktober antreten. Schnabl stellte eine Anfechtung zweier Paragrafen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Aussicht.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch hielt der Landeshauptfrau-Stellvertreter fest, dass die FSG-Personalvertreter nur an einer der insgesamt 170 Dienststellen zur Wahl stünden. Michael Fertl von der FSG begründete dies damit, dass der verfrühte Wahltermin in der Landespersonalvertretungs-Sitzung am 27. August "überfallsartig" festgelegt worden sei. Damit sei seine Fraktion "am falschen Fuß erwischt worden". Für einen Antritt in den einzelnen Dienststellen hätte man bis 25. September jeweils Unterstützungserklärungen von zehn Prozent der Belegschaft sammeln müssen. Dies sei bei den Ressourcen der SPÖ nicht möglich. Erreicht worden sei diese Vorgabe von der FSG nur im St. Pöltner Landhaus.

Dass eine Fraktion nur dann bei der Landespersonalvertretungswahl antreten kann, wenn man in zumindest fünf Dienststellen einen Kandidaten stelle, stieß Schnabl sauer auf. Er ortete eine "absichtliche Barriere" im Personalvertretungsgesetz. Der SPÖ-Chef will die Paragrafen 11 und 18 des Gesetztes intern prüfen lassen und erwägt eine Anfechtung der Normen beim VfGH.

Am 23. und 24. Oktober hätten 15.000 Landesbedienstete keine Wahl, so Schnabl, schließlich stehe nur die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) auf dem Stimmzettel. "Es gibt keine Kontrolle, keine Auswahl und keine Alternative", sagte der SPÖ-Landesparteivorsitzende. Wer nicht hingehe, werde identifiziert als Person, die "nicht die richtige Einstellung" habe, meinte er in Anspielung auf die FCG.

Dass die FSG in den Dienststellen die notwendigen Unterstützungserklärungen nicht aufstellen kann, liege auch daran, dass viele Landesbedienstete Angst vor Repressalien hätten, so Schnabl. Konkret nannte er eine Bewerberin für einen vakanten Direktorenposten an einer HLW in Niederösterreich, die FSG-Mitglied sei und deshalb bei der Nachbesetzung übergangen worden sei.