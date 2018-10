Im Land stehen Personalvertretungswahlen an. Auf den meisten Stimmzetteln kann jedoch nur ein Kandidat angekreuzt werden: FCG (ÖVP).

„Es gibt keine Auswahl, keine Alternative“, kritisiert SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl. „Jeder Mündige muss sich bei so einem Stimmzettel eigentlich auf den Kopf greifen.“ Nur im Sprengel NÖ Landhaus tritt auch die FSG (SPÖ) an. 2014 konnte man hier 410 Stimmen und damit drei der insgesamt 20 Mandate holen.

Das Problem, warum nur die ÖVP, nicht aber andere Fraktionen antreten, läge an den Bestimmungen. Gewählt wird die Vertretung für jeden einzelnen Sprengel sowie die Landesvertretung. Um in einem Sprengel - insgesamt gibt es 170 - antreten zu können, bedarf es Unterstützungserklärungen von zehn Prozent der Wähler. Das bedeutet, Wähler müssen sich deklarieren, wen sie wählen. In kleinen Sprengeln kann das beispielsweise für SPÖ-Wähler ein Problem werden. Die Hürde sei daher zu hoch.

Damit eine Partei auch in der Landesvertretungswahl antreten kann, muss sie in mindestens fünf Sprengeln antreten. Da die SPÖ nur in einem Sprengel antritt, kann sie dafür also nicht kandidieren. Die Kritik: Manche Sprengel umfassen nur 20 oder 30 Landesbedienstete, der Sprengel NÖ Landhaus hingegen 3.500. Die Verteilung ist also nicht gleich groß. Dennoch zählt jeder Sprengel dabei gleich viel. Obwohl es nicht die Gesamtzahl der Landesbediensteten wiederspiegelt.

Anders ist es etwa bei den Bundespersonalvertretern. Hier spielt es auch eine Rolle, wie viel Zustimmung eine Fraktion in einem Sprengel hat. Mit genug Stimmen kann man in der nächst höheren Ebene antreten.

Daher denkt Schnabl auch an den Verfassungsgerichtshofs. „Wir wollen die Bestimmungen 11 und 18 prüfen. Wenn wir Aussicht auf Erfolg haben, werden wir das Gesetz anfechten.“

Versucht darüber zu reden, damit auch andere Fraktionen antreten können, habe man auch. „Ich habe vor den Sommerferien das Gespräch gesucht“, erläutert Michael Fertl, FSG-Personalvertreter im NÖ Landhaus schon länger. Doch dann wäre überfallsartig am 27. August eine Sitzung einberufen worden, kritisiert er, und die Wahlen wären für 23. Und 24. Oktober festgesetzt worden. Für die Einreichung der Kandidaturen waren nur 20 Werktage Zeit. Es wäre nicht bewältigbar gewesen in mehreren Sprengeln anzutreten.

Vom Gratis-Kaffee bis zur Mitarbeiterbefragung

Um welche Themen es der SPÖ geht? „Wir fordern eine anonyme Mitarbeiter-Umfrage“, so Ferstl. Zumindest alle fünf Jahre. Damit der Dienstgeber weiß, wie es den Dienstnehmern geht.

Ein weiteres Thema sind Lehrlinge. Die Politik fordere Klein- und Mittelunternehmen dazu auf, Lehrlinge auszubilden. Im Land aber gäbe es bei 3.500 Bediensteten im Schnitt nur zehn Lehrlinge.

Gefordert werden Gratis-Kaffee und Mineralwasser und flexiblere Arbeitsmöglichkeiten. Wie etwa die Möglichkeit mehr zu Hause zu arbeiten. Zwei Mal in der Woche Home-Office, um nicht so viel Zeit in Bus & Co. zu verbringen, könnte ein Pilotprojekt sein. Neben fünf Tage zu acht Stunden sollen auch vier Tage zu zehn Stunden möglich sein. Und: 17.000 Euro als Mindesteinstiegsgehalt in den Landesdienst.