NÖN: Sie konnten bei Ihrem ersten Antritt als NÖ-Wirtschaftsbund-Obmann die Vormachtstellung bei der Wirtschaftskammerwahl behaupten. Wie groß ist die Erleichterung?

Wolfgang Ecker: Wir sind angetreten, um eine klare Mehrheit zu schaffen, und dieses Vertrauen wurde uns mit 77,59 Prozent der Mandate ausgesprochen. Wir konnten unsere Mandate sogar ausbauen. Mit den starken Ergebnissen in den Fachorganisationen stellen wir als Wirtschaftsbund wieder den Führungsanspruch.

Was werden Sie in Ihrer Funktion als Wirtschaftskammer-Präsident nach der Konstituierung am 11. Mai vorrangig angehen?

Ecker: Der Fokus liegt auf den Themen Steuern und Abgaben reduzieren – da vor allem die Lohnnebenkosten senken –, den Fachkräftemängel beheben, die Lehre aufwerten, für einen fairen Wettbewerb sorgen und Bürokratie abbauen.

Der Bürokratieabbau war auch schon vor fünf Jahren ein Thema. Warum ist hier offenbar zu wenig weitergegangen?

Ecker: Ich glaube, wir müssen uns viel mehr mit dem Thema beschäftigen. Den ersten Schritt in diese Richtung, den ich mitbekommen habe, hat es unter der türkis-blauen Regierung gegeben. Wenn wir einmal das Einmal-Melde-Prinzip umsetzten (Anm.: Der Staat soll mit Erlaubnis der Unternehmer gespeicherte Daten abfragen und für Formulare nützen, das spart für Unternehmer Eingaben) ist ein erster Schritt getan.

In der letzten ÖVP-Regierung hatte die Sozialpartnerschaft keinen hohen Stellenwert. Wie wichtig ist für Sie Zusammenarbeit mit anderen Interessensvertretern?

Ecker: Für mich persönlich ist das sehr wichtig, weil ich ein Teamplayer bin. Ich habe auch mit AK-Präsident Markus Wieser einen sehr guten Kontakt. Ich bin überzeugt, dass man nur miteinander etwas erreichen kann. Auch gut funktionierende Firmen leben eine Sozialpartnerschaft. Der Vorteil ist, wenn Unternehmer zum Beispiel bei Kollektivverträgen selbst verhandeln, wissen sie, wovon sie reden, und können das dem Gegenüber auch mitteilen. Daher bin ich überzeugt: Es wird nie ohne Sozialpartnerschaft gehen.

Können Sie nachvollziehen, dass die Pflegekräfte eine 35-Stunden-Woche fordern?

Ecker: Überhaupt nicht. In einer Situation, in der wir ohnehin keine Facharbeiter haben, kann eine 35-Stunden-Woche weder bei der Pflege noch in anderen Branchen ein Thema sein. Der Facharbeitermangel wird noch extremer in den nächsten Jahren, weil die Baby-Boomer-Generation in Pension geht, das sind 40 Prozent der Mitarbeiter in den nächsten zehn Jahren.

Sie lösen nun Sonja Zwazl ab, die vier Perioden an der Spitze der Wirtschaftskammer NÖ gestanden ist. Worauf können Sie aufbauen?

Ecker: Ich kann auf ein sehr gutes Fundament aufbauen, ganz speziell auf die starke Lehrlingsausbildung. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider, weil wir in Niederösterreich da ganz weit vorne liegen. Wir können aber auch in anderen Bereichen auf ein gutes Fundament aufbauen. Ich möchte die Kammer in Zukunft breit aufstellen. Wir haben im Wirtschaftsbund schon mit Bereichssprechern begonnen, wobei sich jeder um seine Gebiete kümmert. Das werden wir in der Wirtschaftskammer zusammenzuführen und ein Leitbild für die nächsten zehn Jahre festlegen, das am 11. Mai vorgestellt wird, wenn das neue Präsidium gewählt wird.