"Der äußere Anlass ist natürlich dieses historische Datum." Meint Erwin Pröll. Und hatte 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Idee, "gerade in dieser Region einen Dialog zu entwickeln" - zu Kulturen, zu Regionen und natürlich zu Europa.

Das Ergebnis heißt "Kultur.Region.Europa". Ist gerade im Tullner Verlag Vermes herausgekommen ("ein großes Buch für einen kleinen Verlag", so Verleger Ferdinand Auhser). Und versammelt "eine hochkarätige Reihe von Persönlichkeiten", so Herausgeber Erwin Pröll, die ihre "Einschätzungen und Reflexionen", so der Untertitel des 282 Seiten starken Bandes, niedergeschrieben haben. Ex-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker etwa, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, EU-Kommissar Johannes Hahn, aber auch Karl Schwarzenberg, André Heller, Robert Menasse oder Hermann Nitsch.

Letzterer stellte bei der Buchpräsentation im festlichen Alois-Mock-Saal in Österreichs Außenministerium am Wiener Minoritenplatz fest, er sei ohnehin "Kosmopolit", während Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von ihrer Kindheit "direkt an der tschechoslowakischen Grenze" erzählte, Politikwissenschafterin Ulrike Guérot von der "Sehnsucht nach Teilhabe", Regisseurin Anna Maria Krassnigg und Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk von ihren Gesprächen in der Grenzstadt Drosendorf oder Großbritanniens Botschafter Leigh Turner von Europa als "Leitfaden" seiner Karriere erzählte.

Klatschten dem Buch, seinen Autoren und dem jungen, St. Pöltner Benigna Quartett , das zwischendurch Mozart und Dvorak spielte, Beifall: Kooperationspartner und Kultur.Regions-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, NÖ Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch, NÖ Bauernbund-Chefin Klaudia Tanner, NÖ-Versicherungs-Generaldirektor Hubert Schultes und Ex-Nationalrätin Ingrid Wendl mit Fagottist Milan Turkovic.