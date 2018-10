Athen, Paris, Madrid und Istanbul waren Europäische Kulturhauptstadt – St. Pölten will es 2024 werden. Und nach Graz und Linz die dritte Stadt in Österreich sein, die sich mit dieser Auszeichnung schmücken kann. Gegenwärtig steht die jüngste Landeshauptstadt Österreichs in der heißen Phase im Bewerbungsprozess.

Dabei kann die SP-regierte Stadt auf die volle Unterstützung von VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zählen. „Fest steht jetzt schon, dass sich in St. Pölten durch die Zusammenarbeit mit dem Land in den nächsten Jahren vieles tun wird“, ist Bürgermeister Matthias Stadler überzeugt, dass St. Pölten gute Voraussetzungen für die Kulturhauptstadt hat.

Die Eckpfeiler sind eingeschlagen, der Weg ist zweifellos noch lang:

Der Zeitplan.

St. Pölten war die erste Stadt Österreichs, die sich deklarierte: Einstimmig beschloss der Gemeinderat am 25. September 2017, sich als Kulturhauptstadt zu bewerben. Bereits damals mit im Boot war das Land als Mit-Financier und Know-how-Partner. Den Grundstein für die Bewerbung hatte die Bürger-Plattform „Kulturhaupt-Start“ gelegt. Ende dieses Jahres müssen die Bewerbungsunterlagen eingereicht sein. Dann weiß man, wer die Mitbewerber sind. Im März 2019 gibt die Kommission bekannt, welche Städte in die Endauswahl kommen. Diese können bis Oktober 2019 ihre Bewerbung nachschärfen. Im November 2019 fällt dann die Entscheidung.

Die Schwerpunkte.

Neben Bürgerbeteiligung setzt die Bewerbung vor allem auf die Entwicklung der Region mit St. Pölten als Zentrum. Das soll auf programmatischer Ebene ebenso wie auf kulturtouristischer passieren. St. Pölten soll Vorzeigemodell einer lebenswerten Mittelstadt werden. „St. Pölten 2024 wird diese Entwicklung künstlerisch, vi sionär, kreativ, kritisch, bisweilen provozierend und quer durch alle Sparten im Rahmen eines kreativen Ausnahmezustands vorantreiben“, erläutert Bewerbungsbüro-Geschäftsführer Michael Duscher. Über das Kulturhauptstadt-Jahr hinaus reicht die Strategie 2030, die Basis für die künftige kulturelle Entwicklung der Stadt sein wird.

Die Kosten.

1,5 Millionen Euro erhält die Europäische Kulturhauptstadt aus EU-Töpfen. Das ist nicht viel, schlägt doch allein die Bewerbungsphase mit bis zu 2,4 Mil lionen Euro zu Buche. Die teilen sich Stadt und Land. Sollte St. Pölten den Zuschlag kriegen, müssen weitere Millionen investiert werden. Linz und Graz legten fast 70 Millionen Euro aus. St. Pölten geht von erheblich geringeren Kosten aus – nicht zuletzt, weil mit Festspielhaus, Landestheater, Bühne im Hof und Einrichtungen wie dem Haus der Geschichte bereits eine zeitgemäße Kultur-Infrastruktur vorhanden ist. Um finanziell sicher zu sein, legte die Stadt im Vorjahr rund 2,3 Millionen Euro zur Seite. Bis 2024 werden weitere Millionen angespart.

Das Ziel.

Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung sind die großen Schlagworte, unter denen die Bewerbung steht. St. Pölten will als Europäische Kulturhauptstadt den Sprung auf ein neues Level schaffen, die Vergangenheit als Industriestadt mit der Tradition des stadtbildprägenden Barock vereinen. „Wir wollen nicht nur unter den Landeshauptstädten vorne mitspielen, sondern auch unter Europas Städten“, betont Stadler. Gelingen soll das mit einem Prozess, der von Anfang an auf die Beteiligung der Bevölkerung abzielte. Das Bewerbungskonzept soll St. Pölten auch voranbringen, falls den Zuschlag eine andere Stadt kriegen sollte. Plan B wäre ein Projekt statt der Landesausstellung 2024 – mit einem Budget, das die für eine Landesschau üblichen 20 bis 25 Millionen Euro übersteigt.

Doch mit diesem Gedanken will sich heute niemand quälen. Landeskulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch ist frohen Mutes: „Wir rechnen uns gute Chancen aus. Aber man kann nie im Voraus sagen, wer den Zuschlag erhält. Der Beste soll gewinnen.“

Welche Massen sich bewegen lassen, zeigt das Linzer Beispiel: 2,8 Millionen Gäste besuchten die Veranstaltungen im Kulturhauptstadtjahr, die Zahl der Nächtigungen stieg um 10 Prozent. 427 Millionen Euro wurden an Umwegrentabilität ausgelöst.