Johanna Mikl-Leitner: „Kunst und Kultur war noch nie so wichtig!“

Kritik gab's zuletzt viel. Nicht an der Kultur, aber aus der Kultur. An der Politik. Und: an Niederösterreichs neuer, blau-schwarzer Landesregierung. Wobei: In der liegt die Kultur auch in den nächsten fünf Jahren dort, wo sie schon unter Niederösterreichs letztem Landeshauptmann war: im Chefbüro. Genauer: im Chefinnenbüro.

Denn: „Kunst und Kultur ist alleinige Chefinnensache.“ Stellt Johanna Mikl-Leitner klar. Und fügt noch hinzu: „Mir ist Kunst und Kultur ein Herzensanliegen.“ Sie beginne einen Tag am liebsten „mit guter Musik“. Und hat im Chefinnenbüro nicht nur einen, sondern zwei (nahezu) wandfüllende Künstler hängen: Heinrich Reisenbauer und Hermann Nitsch („die mag ich beide sehr“). Und in der Kulturpolitik? Da werde es in Niederösterreich „in Zukunft nicht weniger, sondern mehr an Kultur geben“. Das stelle man auch „tagtäglich unter Beweis“.

Noch mehr Kunst: Der farbenfrohe, großformatige Nitsch aus Niederösterreichs Landessammlungen hängt über der Familien(bilder)galerie der Landeshauptfrau. Foto: NLK Jürgen Burchhart

Über 20.000 Kulturveranstaltungen zählt man im Jahr in Niederösterreich, über 300 Festivals – und 2,5 Millionen Gäste. Das liege einerseits an der „Gesamtkomposition“, das liege aber auch an der „äußerst professionellen Werbung“. Und: an der „kulturellen Nahversorgung“. „Ich hab' das Gefühl“, so Johanna Mikl-Leitner, „dass die kulturelle Nahversorgung gut funktioniert und angenommen wird.“ Und die „Leuchttürme“ wie Grafenegg, das man gerade für 150 Millionen Euro (davon 50 aus dem Landesbudget) weiter ausbaut? „Es braucht beides“, ist die (Kultur-)Chefin überzeugt. Grafenegg sei längst „zu einem der besten Festivalstandorte Europas“ geworden.

Stichwort: Budget. Dort, im Landesbudget, steht die Kultur mit 160 Millionen Euro allein für 2023 (2022 waren es 140 Millionen, vor sechs Jahren, 2017 133 , vor zehn Jahren, 2013, 115 Millionen). Und: „Dazu kommen noch 100 Millionen für die Infrastruktur“, so Mikl-Leitner, für St. Pöltens neues KinderKunstLabor und St. Pöltens ehemalige Synagoge, für Grafeneggs Alte Reitschule und Niederösterreichs nächste Landesausstellung in Mauer. „Da geht's darum, Neues zu schaffen und Altes auf die Höhe der Zeit zu bringen.“

Und worum geht's bei Niederösterreichs Theatersommer, der gerade seinen Vorhang geöffnet hat? „Ab sofort ist ganz Niederösterreich Bühne“, meint Johanna Mikl-Leitner und ortet gerade bei NÖs Theaterfest, das nächstes Jahr 30 wird, eine „unglaubliche Aufbruchstimmung“. So etwas gebe es eben „nur in Niederösterreich“. Da habe man es geschafft, „aus dem Schatten von Wien zu treten – mit einer Breite, die ihresgleichen sucht“. Aber: Auch hier wolle man „das Angebot weiter ausbauen, gerade für Familien“. Die Standorte „mit bester Qualität sichern“. Und „neues Publikum anziehen: Es braucht noch mehr Gäste aus anderen Bundesländern“.

Sie, Johanna Mikl-Leitner, müsse heuer jedenfalls „unbedingt nach Laxenburg, da war ich schon sehr lange nicht mehr“. In Berndorf, in Reichenau und bei der Sommernachtsgala in Grafenegg wird sie auch im Publikum sitzen. Und auch wenn es „fast nichts gibt“, wo sie noch nicht war: „Am liebsten würde ich überall hin!“

Und wo soll Niederösterreichs (Kultur-)Politik in den nächsten fünf Jahren hin? „Niederösterreich steht für Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit. Das ist so, das war so, und das wird auch so bleiben!“