Laut einer Aussendung findet am Donnerstag in der Neuen Herrengasse im Regierungsviertel in St. Pölten eine Kundgebung unter dem Motto "Jugend gegen Rechts" statt. Beginn ist um 12.00 Uhr. Das Landesparlament tritt eine Stunde später zusammen.

Gegen die Rückkehr Landbauers in den Landtag wollen laut einer Aussendung vom Mittwoch die Sozialistische Jugend, Grüne Jugend, Junge Generation, der Verband Sozialistischer Studierender und die Aktion kritischer Schüler_innen protestieren. Auch andere Organisationen wie die St. Pöltner Gutmenschen, Omas gegen Rechts, FSG, Linkswende und Junge Linke würden sich solidarisch zeigen und an der Demo teilnehmen.