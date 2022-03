„NÖ hilft“: Aus Charity-Event wurde 8.000 Euro-Spende für Ukraine

Zur Unterstützung der Nachwuchsförderung vor Ort hätte am Freitag in Lackenhof am Ötscher ein Charity-Event stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine-Krise wurde entschieden, die Veranstaltung abzusagen und stattdessen die Koordinationsplattform „Niederösterreich hilft“ zu unterstützen.

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion