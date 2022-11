Jetzt ist der Termin für Mikl-Leitners U-Ausschuss-Befragung fix

Werbung

Verärgert reagierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, als vor zwei Wochen bekannt wurde, dass sie im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss befragt werden sollen.

Parteimanager Bernhard Ebner ist am 30. November in den U-Ausschuss geladen. Foto: VPNÖ

Nun hat das Duo die offiziellen Ladungen in den U-Ausschuss erhalten: Ebner soll den Abgeordneten am Mittwoch, 30. November, unter Wahrheitspflicht Rede und Antwort stehen. Landeshauptfrau Mikl-Leitner ist am Donnerstag, 1. Dezember, an der Reihe, wie die NÖN erfuhr.

Veranlasst wurde die Ladung, wie berichtet, von der SPÖ. Dass das genau an jenem Tag bekannt wurde, an dem die Landesregierung den Termin für die Landtagswahl in Niederösterreich fixiert hatte, sahen die Landeshauptfrau und der Parteimanager als Beweis, dass es sich bei ihrer Ladung um "wahlkampftaktische Spielchen" handle.