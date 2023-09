Härtere Strafen für Klimakleber: Antrag im NÖ Landtag beschlossen

Im niederösterreichischen Landtag ist am Donnerstag ein auf härtere Strafen für Klimakleber abzielender Antrag mit den Stimmen der Mandatare von ÖVP und FPÖ beschlossen worden. Dagegen sprachen sich die Abgeordneten von SPÖ, Grünen und NEOS aus. Im Vorfeld hatte es eine vehement geführte Debatte zu dem Thema gegeben.

Im Klimakleber-Vorstoß von ÖVP und FPÖ wird von der Bundesregierung, speziell vom Justizministerium, die Schaffung eines neuen gerichtlichen Straftatbestandes gefordert. Wenn Einsatzfahrzeuge blockiert und dadurch - möglicherweise auch nur fahrlässig - Menschenleben gefährdet werden, soll eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten (im Wiederholungsfall von bis zu einem Jahr) möglich werden.

Entsprechend dem Abstimmungsverhalten fielen auch die Debattenbeiträge im Landhaus an der Traisen aus. Volkspartei und Freiheitliche verteidigten die gemeinsame Forderung. „Wir respektieren das Anliegen der Klimakleberinnen und Klimakleber, aber die Methode ist nicht die richtige“, sagte Bernhard Heinreichsberger (ÖVP). Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Martin Antauer sprach von „Klimaterroristen, die den Tod von Menschen in Kauf nehmen“.

Kathrin Schindele (SPÖ) begründete das Nein ihrer Partei zum Antrag damit, dass es seriöser sei, „zuerst einen rechtskonformen Vorschlag zu machen und dann in Verhandlungen zu gehen“. Die Landessprecherin und Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, betonte, dass ziviler Ungehorsam ausgehalten werden müsse. Die bestehenden strafrechtlichen Regelungen seien ausreichend. Helmut Hofer-Gruber von den NEOS befand, dass mit dem Antrag „Leute, die sich für die Zukunft des Planeten einsetzen, kriminalisiert werden“ sollen.

Diskutiert wurde neben dem Umgang mit dem Klimaaktivismus am Donnerstag im Landtag unter anderem auch die Kinderbetreuung. Unter dem Titel „Blau-Gelbe Kinderbetreuungsoffensive: Land und Gemeinden entlasten Niederösterreichs Familien“ ging eine von der ÖVP beantragte Aktuelle Stunde in Szene. Die ÖVP wies darin erneut auf die von ihr angekündigte Betreuungsreform hin. Die anderen Parteien gaben sich damit nicht zufrieden und forderten etwa auch Gratis-Betreuung am Nachmittag.