Ein neuer, trauriger Rekord wurde zu Beginn der Woche aus der Bundeshauptstadt gemeldet: Dort brauchten am Montag 165 Patienten intensivmedizinische Behandlung. Zum bisherigen Höhepunkt im November waren es 162 Patienten in Wien. Erste Operationen müssten deshalb wieder verschoben werden, hieß es.

In Niederösterreich werden momentan 84 Menschen intensivmedizinisch behandelt. Im Herbst waren es noch einige mehr: Am 25. November lagen 115 Menschen mit Covid auf den NÖ-Intensivstationen. Aktuell sind die Intensivstationen hierzulande zur Hälfte ausgelastet. Bei den Normalbetten zu einem Drittel. Die Lage sei aber regional sehr unterschiedlich, heißt es von der Landesgesundheitsagentur (LGA).

Operationen müssen in einigen Fällen auch hierzulande verschoben werden. "Die Kliniken orientieren sich an den freien Intensivbettenkapazitäten und das heißt, dass es - so wie in den anderen Bundesländern auch - zu neuen Terminen für einzelne nicht dringliche Operationen kommen kann", sagt ein Sprecher der LGA.

Wenn Operationen verschoben werden müssen, dann seien das nicht zeitkritische Eingriffe, die mit Augenmaß im jeweiligen Klinikum neu terminisiert werden. "Die Entscheidung, welche Operationen mit einem neuen Termin versehen werden, wird schlussendlich im Klinikum vor Ort definiert", so der Sprecher.