Im grün-weißen Design, häufiger und auf zusätzlichen Linien fahren die Regionalbusse ab Mitte 2020 in 250 Gemeinden des Landes durch die Straßen. In den Regionen Neunkirchen, Baden, Weinviertel Ost, Wachau und Tullnerfeld wurde das Bussystem neu gestaltet. Im Laufe des Jahres sollen die Pläne umgesetzt werden. Profitieren sollen davon laut Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko rund 40 Prozent der Niederösterreicher. Das sind die Pläne für die einzelnen Regionen:

Region Neunkirchen: Hier soll es künftig 51 statt wie bisher 46 Linien geben. Im Vordergrund stehen bessere Verbindungen für Schüler. Neuerungen gibt es deshalb rund um die Schulstandorte, darunter Ternitz oder Sachsenbrunn. Geben soll es außerdem eine Optimierung entlang touristischer Angebote.

Region Baden: Für diese Region brachte die Ausschreibung rund 800.00 Kilometer an zusätzlichen Angeboten, verkündete Schleritzko. Vorgesehen ist eine Verbesserung der Anbindung zwischen Bahn und Bus, gerade in Leobersdorf, Bad Vöslau und Ebenfurth. Geplant sind außerdem Verstärker zu Hauptpendler- und Schulzeiten. Außerdem soll es Angebote künftig bis 21 Uhr geben.

Region Weinviertel Ost: Die Ausschreibung verspricht für diese Region rund 2,1 Millionen Kilometer an zusätzlichen Angeboten. Für den Schülerverkehr soll es zusätzliche Kurse geben. Außerdem ist die bessere Erreichbarkeit von Hauptorten, Krankenhäusern und Bahnhöfen vorgesehen. Darunter fallen etwa Hainburg oder Mistelbach.

Region Wachau: In dieser Region ist vor allem eine Ausweitung der Betriebszeiten vorgesehen. Die spürbarsten Auswirkungen der Neuorganisation des Bussystems soll es in der Stadt Krems selbst geben. Hier ist eine Ausweitung von aktuell vier auf sieben Linien vorgesehen.

Region Tullnerfeld: Geplant sind Verbesserungen bei der Verbindung Zwentendorf - Tulln - Königstetten mit Bahnanschluss in Tulln. Gerade geprüft wird außerdem eine Express-Verbindung zwischen Stockerau - Tulln und Tullnerfeld im Taktverkehr an allen Tagen.

Details zu den Fahrplänen oder eine Liste jener Unternehmen, die zukünftig Leistungen erbringen werden, könne das Land laut Schleritzko erst nach der Vergabe der einzelnen Ausschreibungslose bekannt geben. Investiert werden in die Bestellungen vom Land über 30 Millionen Euro pro Jahr.

Mehr Angebote und höhere Standards in Bussen

Damit ist die erste Ausschreibungsrunde des Regionalbussystems Mitte 2020 abgeschlossen. Begonnen wurde mit der Neugestaltung bereits 2009. Damals wurde das Land in 20 funktionale Regionen unterteilt. Seither schreibt der VOR laufend die Regionalbuslinien in diesen Regionen aus. Durchgeführt werden die Ausschreibungen nach dem Bestbieterverfahren. Berücksichtigt werden der Taktverkehr, die Erreichbarkeit der Zentren und die Abstimmung auf Schulbeginn- und Endzeiten. Das soll einerseits zur Ausweitung der Angebote, und andererseits zu einer Steigerung der Qualitätsstandards bei den Bussen führen.

Profitieren sollen die Niederösterreicher von den Ausschreibungen auf unterschiedliche Art. "Es geht hier nicht nur um zusätzliche und bessere Angebote. Durch die Ausschreibungen gibt es auch barrierefreie Busse, umweltfreundlichere Busse, Wlan und Fahrgastinformationssysteme in den Bussen", erklärt Schleritzko. Ein Ziel ist es außerdem, dass die Fahrzeuge alle im einheitlichen Design durch die Straßen fahren. Im Wienerwald, der Region St. Pölten, dem Tullnerfeld, dem westlichen Weinviertel und dem Römerland Carnuntum sind sie bereits seit 2016 im grün-weißen Kleid unterwegs.

Busse decken 40 Prozent des Öffi-Angebots ab

Insgesamt 40 Prozent des öffentlichen Verkehrsangebot werden in Niederösterreich, laut Schleritzko, durch das Bussystem geleistet. "Wir sprechen hier von 50,8 Millionen Kilometern an Angeboten pro Jahr auf 600 verschiedenen Linien an 8.100 Haltestellen im ganzen Land", informierte der Landesrat. VOR-Planungschefin Andrea Stütz ergänzte, dass in Niederösterreich aktuell rund 1.600 Busse im Einsatz seien. Durch die Neuerungen in den fünf Regionen werden etwa 150 weitere hinzukommen.