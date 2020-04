In der heutigen Regierungssitzung hat die Landesregierung beschlossen, alle Mitarbeiter von bettenführenden öffentlichen Krankenanstalten und von stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen in Niederösterreich auf Covid-19 testen zu lassen.

Insgesamt werden dazu mehr als 4,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In den letzten Wochen seien in den niederösterreichischen Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen bereits umfassende Testungen bei Verdachtsfällen durchgeführt worden. "Mit dem heutigen Beschluss setzen wir als Land weitere Maßnahmen und ermöglichen zusätzliche wichtige Testungen im sensiblen Pflege- und Gesundheitsbereich", sagen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Gleichzeitig betonen sie: "Die vor mehreren Wochen von Bundesminister Anschober angekündigten flächendeckenden Covid-19 Screening-Untersuchungen für alle Pflegeeinrichtungen in Österreich haben wir in unseren Einrichtungen im Bundesland noch nicht bekommen. Wir haben alle notwendigen Daten erhoben und eingemeldet, jetzt ist der Bund am Zug."

2-Phasen-Plan wurde beschlossen

Die Regierungsmitglieder betonen, dass die Gesundheit der Mitarbeiter und Patienten beziehungsweise Bewohner an allererster Stelle stehe. Beschlossen wurde ein 2-Phasen-Plan. In der ersten Phase will das Land mit einer Prävalenz-Untersuchung zu beginnen. In der zweiten Phase werden sämtliche Mitarbeiter der Landesgesundheitsagentur im Rahmen einer sogenannten Pool-Testung in regelmäßigen Abständen getestet. In den stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden analog zu den bettenführenden öffentlichen Krankenanstalten Pool-Testungen durchgeführt.