Vor allem in der Pflege sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie stark spürbar, das gilt auch für den Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Jetzt wurden dahingehend zwei wesentliche Neuerungen von Bund und Land beschlossen, die bis zum Ende der Corona-Krise gelten sollen.

Zum einen hat das Land Niederösterreich seinen Zuschuss zur 24-Stunden-Betreuung an die Änderung der Richtlinie des Bundes angepasst. Für eine Betreuungskraft erhielten Pflegebedürftige bisher 275 Euro pro Monat. Seit Mittwoch, dem 1. April, ist es nun für die Dauer der Pandemie möglich, durch einen Zuschuss bis zu 550 Euro pro Monat zu bekommen, wenn die Betreuung durchgehend durch eine selbständig erwerbstätige Betreuungskraft zumindest 14 Tagen erfolgt. Die Änderungen betreffen das NÖ-Modell zur 24-Stunden-Betreuung bei Bezug von Pflegegeld der Stufe 1 und der Stufe 2 und für Altfälle (der Stufe 3 bis 7) die noch eine Förderung beim Land Niederösterreich beziehen. Maximal können 550 Euro pro Monat ausgezahlt werden, auch wenn zwei Betreuungskräfte bei der pflegebedürftigen Person tätig sind. Extra beantragt werden muss der Zuschuss nicht, dieser wird automatisch an diejenigen zugeteilt, die Anspruch darauf haben.

Bonus für Betreuungspersonal

Auf die zweite Neuerung, einen einheitlichen Bonus für 24-Stunden-BetreuerInnen, haben sich die Sozial-Landesräte und -Landesrätinnen aller Bundesländer in Abstimmung mit Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) geeinigt. An jene Betreuungskräfte, die länger in Österreich bleiben und die Betreuung über den aktuellen zwei Wochen-Turnus weitere vier Wochen verlängern, sollen einmalig 500 Euro ausgezahlt werden. „Mit der bundeseinheitlichen Lösung wird auf unsere Forderung reagiert, seitens des Landes Niederösterreich begrüßen wir diese Entscheidung sehr“, so die NÖ Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Philipp Monihart Niederösterreichs Sozial-Landesrätin Christiane-Teschl Hofmeister bezeichnet die Neuerungen als "Zeichen der Unterstützung in Zeiten der Krise".

Derzeit arbeiten die Länder noch die genauen Rahmenbedingungen der Neuerung aus. Dieser Bonus wird nicht automatisch ausgezahlt werden, sondern zu beantragen sein, da die Verlängerung der Betreuung nachgewiesen werden muss.

Bundesweites Sicherheitsnetz

Das Sozialministerium und die Sozialressorts der Länder arbeiten zusammen am weiteren Ausbau des „Sicherheitsnetzes Pflege“. Für dieses Sicherheitsnetz nimmt der Bund 100 Millionen Euro in die Hand, um drohende Ausfälle durch die Corona-Krise bei den 24-Stunden-BetreuerInnen sowie bei pflegenden Angehörigen auszugleichen. Niemand darf in Österreich Angst haben um seine Pflege, niemand wird alleine gelassen”, versichert Anschober.

Der erste Teil des “Sicherheitsnetzes Pflege”, die Telefonhotline der Länder, werde stark nachgefragt: Rund 1000 Anrufer pro Tag hätten Fragen und würden Vorsorge und Unterstützung suchen. In bisher allen Fällen konnten individuelle Hilfen geschaffen werden, heißt es von offizieller Seite. Die NÖ Pflegehotline ist während der Pandemie unter der Telefonnummer 02742/9005-9095 von Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar.

Im zweiten Teil des Sicherheitsnetzes werden Pflegekräfte gesucht, die andernorts fehlende Betreuer und Pfleger ersetzen sollen. Alleine im Bereich der PVA beziehungsweise Sozialversicherungen würden insgesamt fast 1000 Pflegekräfte, die bisher in Kurhäusern und Rehahäusern gearbeitet hätten, zur Verfügung stehen. Ihnen können nun seitens der Länder Angebote zur Ersatzpflege gemacht werden. Das Ziel sei im Falle von Ausfällen auch die Pflege vor Ort. In Notsituationen würden sich laut Anschober Pflegehotels oder derzeit leerstehenden Kur- und Rehahäuser anbieten.