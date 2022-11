Land erhält breites Impf-Angebot mindestens bis Frühjahr aufrecht

Werbung

Immer weniger Menschen lassen sich gegen Corona impfen. In einigen Bundesländern werden oder wurden aufgrund der niedrigen Nachfrage Impfzentren geschlossen. Anders in Niederösterreich: „Wir fahren das Angebot nicht zurück. Das ist auch der Schlüssel, dass Niederösterreich wieder auf Platz zwei, auch bei den Auffrischungsimpfungen, liegt“, heißt es vom Impfkoordinator, Notruf NÖ.

In Summe sind hierzulande aktuell 59,6 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Die Quote ist damit aber deutlich geringer als sie schon einmal war.

Zurzeit werden pro Tag in NÖ 3.000 Dosen verabreicht. "Das ist ein Rückgang zum Oktober, wir hoffen jedoch auf ein Steigen im Dezember bzw. zu Weihnachten", sagt Notruf-NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler. Mindestens bis zum Frühjahr sollen die Impfzentren jedenfalls weiter geöffnet bleiben. Auch die Impfbusse fahren weiter. Am 8. Dezember wird zusätzlich in den Einkaufszentren, der Rosenarcade Tulln, dem G3 in Gerasdorf und der SCS in Vösendorf, geimpft.

Impfung für Kleinkinder wird bisher kaum angenommen

Sehr verhalten zeigen sich Eltern bei der seit 9. November möglichen Impfung ihrer 0- bis 5-jährigen Kinder. Aktuell sind in Niederösterreich 753 Kleinkinder vollständig geimpft – die meisten von ihnen erhielten die Spritze aber schon „off label“ vor der offiziellen Freigabe durch das Nationale Impfgremium.