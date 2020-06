"Wasser ist ein Segen, aber auch ein Fluch", eröffnet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Pressekonferenz. Dass aus der Wasserleitung sauberes Trinkwasser komme sei hierzulande eine Selbstverständlichkeit, "aber schon in einigen Nachbarländern ist es das nicht."

Daher widme sich das Land NÖ bis zum Jahr 2023 vier Wasser-Themenfeldern, um Versorgung mit Wasser und Schutz vor dem Hochwasser sicherzustellen.

Trinkwasser sicherstellen

So sollen 580 Trinkwasserprojekte umgesetzt werden, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten oder aber Verbesserungen zu schaffen. Als Beispiele nennt Mikl-Leitner den ersten Abschnitt von 30 Kilometern einer Wasserleitung zwischen Krems und Zwettl sowie eine 70 Kilometer lange Wasserleitung in der Buckligen Welt.

Abwasserbeseitigung

730 Projekte betreffen die Abwasserbeseitigung, hier geht es um die Sanierung von Pump- und Kläranlagen. Es werden beispielsweise elf Millionen Euro in die Sanierung einer Pumpanlage in Krems investiert, die Erweiterung der Kläranlage in Korneuburg wird sechs Millionen Euro verschlingen, der Neubau der Abwasserbeseitigungsanlage in Pulkau soll fünf Millionen Euro kosten.

Bewässerung für die Landwirtschaft

Überdies sollen 60 Bewässerungsprojekte umgesetzt werden, um die Landwirtschaft vor Trockenheit zu bewahren und so die Lebensmittelproduktion sicherzustellen. In Zissersdorf soll um 3 Mio. Euro eine Bewässerungsanlage für 400 Hektar Land errichtet werden, in Angern an der March eine für 340 Hektar (2 Mio. Euro).

Hochwasserschutz gewährleisten

Der vierte Projektbereich betrifft den Hochwasserschutz. Dafür hat das Land seit dem großen Hochwasser im Jahr 2002 bereits 1,2 Milliarden Euro investiert, wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf erläutert. 150 weitere Maßnahmen sind bis 2023 geplant. Dazu zählen die Sanierung des Marchfeld-Schutzdammes, der derzeit in Bau ist und 2021 fertig sein soll. 110 Mio. Euro wird das kosten. Ein Rückhaltebecken in Fahrafeld bei Pottenstein wird 2022 fertig gestellt werden, die Kosten liegen bei 43 Mio. Euro. Ein drittes Hochwasser-Projekt ist der Donau-Hochwasscherschutz Schönbühel-Aggsbach um 45 Mio. Euro, der sich auf 34 Mio. Euro beläuft.

Der Klimawandel mit langen Trockenzeiten und Starkregenereignissen sei eine große Herausforderung, sagt Pernkopf. In diesem Jahr beispielsweise gebe es bereits Ausfälle bei den Zuckerrüben, es sei schlicht zu trocken. Die Landwirtschaftlichen Fachschulen forschen daher gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) an Projekten, wie dem Wassermangel zu begegnen sei.

Bundesweit 200 Millionen für Renaturierung

Rund 200 Mio. Euro werden bundesweit in Fluss-Renaturierungs-Projekte investiert, Ministerin Maria Köstinger hat diese Summe freigegeben; 30 Mio. Euro davon werden nach Niederösterreich gehen. Man sichere damit auch wertvolle Naherholungsräume, sagt Pernkopf: "Wir haben ja jetzt in der Coronakrise gesehen, wie wichtig diese Räume sind."

Die Investitionssumme von 940 Mio. Euro setzt sich wie folgt zusammen: 160 Mio. Euro kommen vom Land NÖ, 266 Mio. vom Bund, 26 Mio. von der EU und 488 Mio. von Gemeinden und verschiedenen Projektträgern.

Die Projektsummen gliedern sich in folgende Bereiche: