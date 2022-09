Land NÖ bietet kostenlose Lernbegleitung

Werbung

„Nachhilfestunden und Lernbegleitung belastet häufig das Familienbudget“, sagt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bei einem Pressegespräch zur Digitalen NÖ Lernwerkstatt. Mit der seit über einem Jahr aktiven Online-Plattform will das Land Familien entlasten und und Schulkinder unterstützen. Neben einer Mediathek mit Lernvideos, Tutorials. Experimenten und Angeboten, die Eltern mit ihren Kindern spielerisch durchführen können, bietet die Online-Plattform auch eine 1:1 Lernbegleitung.

„Mit diesem Angebot schaffen wir einen einfachen Zugang zu qualitätsgeprüfter Lernbegleitung für Schülerinnen und Schüler. Mit dem NÖ Familienpass können acht Lehreinheiten pro Semester und Familie kostenlos in Anspruch genommen werden“, informiert Teschl-Hofmeister. Unterrichtet werden die Schülerinnen und Schüler von Lehramtsstudierenden aus allen möglichen Schulfächern.

Bisher haben sich 240 Familien für die Lernbegleitung in Niederösterreich registriert. Im Sommer 2021 wurden insgesamt 520 Lehreinheiten abgehalten. Seit den diesjährigen Sommerferien waren es 185. „Da wir noch ein Kontingent an kostenlosen Lerneinheiten haben, kann man sich noch bis zum 31. Oktober 2022 Unterstützung für den Schulanfang holen“, so die Bildungslandesrätin.

Digitaler Prozess von Anfang bis Ende

Verantwortlich für die technische Umsetzung der Plattform ist die talent 2 talent GmbH, die sich seit Jahren mit der Fusionierung von Digitalisierung und Bildung auseinandersetzt. Geschäftsführer Bernhard Hofer beschreibt den Match-Making Prozess zwischen Schülerinnen und Schülern und Tutorinnen und Tutoren als „digitalen Prozess von Anfang bis Ende“.

Familien registrieren sich mit ihrem NÖ-Familienpass auf der Plattform, geben die Schulstufe sowie das gewünschte Unterrichtsfach ein und erhalten eine Auswahl an Tutorinnen und Tutoren. Die Kontaktaufnahme erfolgt dann ebenfalls über die Digitale Lernwerkstatt. Danach können digitale, aber auch analoge Unterrichtseinheiten vereinbart werden. Das Angebot der Lernbegleitung reicht von Volksschul- bis Maturaniveau und umfasst neben Hauptfächern auch zahlreiche Nebenfächer.

Auch eine Erweiterung des Angebots der NÖ Lernwerkstatt sei geplant. „Gemeinsam mit Familien, die die NÖ Lernwerkstatt mitgestalten möchten, wollen wir das Schwerpunktthema ‚Digitalisierung.Gemeinsam.Lernen‘ entwickeln und noch in diesem Jahr Inhalte dazu anbieten“, sagt Teschl-Hofmeister. Die Lernwerkstatt solle sich zu einem Wegweiser im Bereich Digitalisierung und Medienkompetenz für Eltern und Erziehungsberechtigte entwickeln und den Dialog innerhalb der Familien anregen.