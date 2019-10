Niederösterreich ist das Land des Eigentums, davon ist Martin Eichtinger (ÖVP) überzeugt. Schon jetzt sind etwa 70 Prozent der eigenen vier Wände im Besitz ihrer Bewohner. Wenn es nach dem Landesrat geht, soll diese Zahl noch erhöht werden. Dafür werden drei Schritte gesetzt:

Seit August ist es möglich, Genossenschaftswohnungen der Form "Miete mit Kaufoption" schon nach fünf, statt wie bisher zehn Jahren zu kaufen. Auch nach zehn und 15 Jahren kann man sich nun außerdem für den Kauf der Wohnungen entscheiden. Bisher wurde dieses Angebot nur einmal gestellt und etwa 30 Prozent der Mieter nahmen es an. Durch die Neuerungen soll diese Zahl in den kommenden Jahren auf 40 Prozent steigen. "Ich kann nur allen raten, dass man sich diese Angebote auch ansieht", meinte Eichtinger.

Außerdem möchte das Land Anreize für Genossenschaften schaffen, wenn diese auf Wohnungen im Soforteigentum setzen. "Solche Wohnanlagen werden in der Regel um 20 Prozent höher durch das Land gefördert", erklärte der ÖVP-Politiker.

Die dritte Maßnahme, die Eichtinger präsentierte, ist der Regionenbonus. In Gemeinden, die in den vergangenen zehn Jahren von Abwanderung betroffen waren, sei die Förderung erhöht worden, betonte der Wohnbau-Landesrat.

Eigentum: als Altersvorsorge und für den Zusammenhalt

Eigentum hat für Eichtinger klare Vorteile: "Einerseits ist es eine Altervorsorge", meinte er. Ältere Menschen müssen meist nur noch für die Betriebskosten aufkommen und haben mit einer Eigentumswohnung außerdem etwas, das sie an die nächste Generation weitergeben können. Längerfristig sei das Wohnen im Eigentum auch günstiger. Außerdem hat die Fokussierung des Eigentums für den Wohnbau-Landesrat sozialpolitische Gründe: "Es stärkt auch den Zusammenhalt", ist der ÖVP-Politiker überzeugt. Während Menschen, die zur Miete wohnen, das oft nur als Übergang sehen und sich weniger in Gemeinden einbringen, führe Eigentum eher dazu, dass die Leute sich in ihrem Umfeld einbringen.

Angebot an Mietwohnungen soll es weiterhin geben

Angst haben, dass Mietwohnungen deshalb völlig vom Markt verschwinden, braucht laut dem Landesgruppen-Obmann des österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen, Manfred Damberger, aber niemand: "Wo Miete notwendig ist, wird es das Angebot weiterhin geben", meinte er und nannte etwa "Junges Wohnen" oder "Betreutes Wohnen" als Beispiel.