Heute, am 15. Mai, ist der internationale Tag der Familie, ein offizieller Gedenktag der Vereinten Nationen. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verweist in dieser für Familien besonders herausfordernden Zeit, auf den Wert familienfreundlicher Strukturen und Projekte: „Gerade in Zeiten von Homeoffice und Distance-Learning wird deutlich, welche hohe Bedeutung die bestehenden Familienstrukturen in Krisenzeiten haben. Die Menschen rücken in diesen Zeiten näher zusammen und auch das Land Niederösterreich ist als Familienland besonders darum bemüht, auf die neuen Herausforderungen mit familienfreundlichen Lösungen und Angeboten einzugehen.“

Seit März begleitet etwa die NÖ Familienland GmbH als Partner des Landes NÖ unter dem Hashtag „#noedaheim“ über ihre Webseite und die sozialen Netzwerke den Alltag zu Hause. Unter dem Hashtag finden sich kreative Anleitungen, Tipps und Videos für abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten. Das Projekt sei bisher sehr gut angenommen worden, so Teschl-Hofmeister.

Auch der NÖ Familienpass sei ein Angebot, das gerade jetzt Einkaufsvorteile und spezielle Angebote bei diversen Dienstleistungen und damit eine Entlastung für das familiäre Budget bietet. Mit dem dazugehörigen Magazin „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ sollen Leserinnen und Leser aller Altersgruppen unterhalten, informiert und inspiriert werden.