197.000 Personen nützen den NÖ Familienpass

In Niederösterreich gibt es zurzeit 488.300 Familien. 197.000 Personen davon nützen den NÖ Familienpass des Landes Niederösterreich und der Familienland GmbH. Bei einer Pressekonferenz am Montag präsentierten Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Barbara Trettler, Geschäftsführerin der NÖ Familienland GmbH, eine Bilanz zu den vergangenen 40 Jahren „NÖ Familienpass“.

Begriff „Familie“ hat sich verändert

Der Familienbegriff habe sich in den letzten 40 Jahren stark verändert: „Der Begriff Familie ist mittlerweile sehr breit gefächert. So können nicht nur Eltern und Erziehungsberechtigte, sondern auch Großeltern, Onkel, Tanten, Freunde der Familie, Tagesmütter, Tagesväter und alle, die gerne Zeit mit Kindern verbringen den kostenlosen NÖ Familienpass in Anspruch nehmen“, erklärt Teschl-Hofmeister. Ziel des Familienpasses sei es vor allem, Familien in Niederösterreich finanziell zu entlasten.

Besonders erfreut ist die Landesrätin vor allem über den regen Zuwachs bei den Neuanträgen des Familienpasses. Dieser betrug im heurigen Jahr um 45 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Konkret gibt es aktuell 197.000 Personen, die einen NÖ Familienpass besitzen.

Auch Familienland GmbH Geschäftsführerin Barbara Trettler zeigt sich erfreut über den Erfolg der Familiencard: „Familienarbeit heißt für uns, dort für Familien unterstützend tätig zu sein, wo sie mit ihren Lebensbereichen verankert sind. Dort, wo sie leben und arbeiten, dort, wo sie ihre Einkäufe tätigen, ihre Freizeit verbringen, dort, wo ihre Kinder betreut oder Angehörige versorgt werden müssen“.

Familienpass auch bald als App erhältlich

Genauso wie viele andere Bereichen trifft die Digitalisierung auch den NÖ Familienpass. Im kommenden Jahr soll dieser auch in Form einer App verfügbar sein und zusätzlich über neue Features verfügen. „Der Familienpass bleibt immer am Puls der Zeit“, betont Teschl-Hofmeister.

Außerdem kommen bald eine Reihe an Angeboten zum Familienpass hinzu. Etwa eine Schullaptop-Versicherung. Zusammen mit der NV, der niederösterreichischen Versicherung, wird es in Zukunft dieses Angebot um 75 Euro pro Jahr geben. „In Niederösterreichs Schulen werden in der Oberstufe fast flächendeckend Laptops oder Tablets benötigt. Da kommt es schon einmal vor, dass dieser hinunterfällt oder man etwas ausschüttet. Deshalb halte ich diese Versicherung für sehr sinnvoll“, ergänzt Teschl-Hofmeister.

Alle Informationen zu den Partnerbetrieben, Spezial-Aktionen, Versicherungsangeboten und zur Beantragung unter: noe.familienpass.at