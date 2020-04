Neben dem bereits eingebrachten „NÖ COVID-19-Gesetz“, das sicherstellt, dass die Gemeinden auch in der derzeitigen Situation handlungsfähig bleiben, wird vom Landtagsklub der Volkspartei Niederösterreich in der Landtagssitzung am Donnerstag ein zusätzlicher Antrag eingebracht, der sich mit der weiteren Vorgehensweise im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beschäftigt.

In Zusammenarbeit der Bundes- und Landesregierung wurden bereits viele Maßnahmen für die Eindämmung der Pandemie und für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems sowie für den Umgang mit den Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt gesetzt. Darunter fallen etwa der Härtefond und der Soforthilfefond sowie diverse Kreditsicherungsinstrumente.

„Im nächsten Schritt gilt es nunmehr die Wirkung dieser Unterstützungsinstrumente genau zu analysieren und gegebenenfalls weitere Hilfen für den Wirtschaftsstandort zur Verfügung zu stellen“, erklärt VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger den Hintergrund des Antrags.

Sollten sich die Unterstützungsleistungen des Bundes als nicht ausreichend oder zielführend erweisen, oder sollte zusätzliche Unterstützung nötig sein, soll nachgebessert und weitere Maßnahmen entwickelt werden. Die Evaluation sollte im Zeitraum von wenigen Wochen durchgeführt werden können, heißt es auf NÖN-Anfrage. Es gehe vor allem darum zu überprüfen, ob die Mittel auch dort ankommen wo sie gebraucht werden.