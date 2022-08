Pflegeausbildung Land und Bund bezahlen Pflegeschülern 600 Euro Prämie

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister präsentierte die erhöhte Pflegeausbildungsprämie. Foto: NLK Pfeffer

S chülerinnen und Schüler in einer Pflegeausbildung können ab 1. September eine "Pflegeausbildungsprämie" in der Höhe von 600 Euro beantragen. Die im Gegenzug geplante einjährige Arbeitsverpflichtung in Niederösterreich entfällt aufgrund der bundesweiten einheitlichen Regelung.