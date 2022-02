Land unterstützt angehende Pflegekräfte mit 420 Euro pro Monat

9.500 Pflegekräfte fehlen in Niederösterreich bis 2030 in Spitälern, Pflegeheimen und bei mobilen Diensten. Schon bei der Regierungsklausur im Jänner präsentierte die ÖVP dazu ein Maßnahmenpaket. Mit mehr Ausbildungsplätzen und finanziellen Anreizen, diesen Beruf zu erlernen, soll der Mangel behoben werden. Die Details dazu stehen nun fest.

Die Ausbildungsplätze werden in Niederösterreich um 400 auf 2.100 aufgestockt, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz an. Schon bisher war es aber nicht das Problem, dass zu wenige Plätze zur Verfügung standen. 20 Prozent der bestehenden wurden nicht genutzt. Das soll ein Prämiensystem ändern, das heuer im September startet.

Das Land übernimmt ab dann die Studien- oder Schulgebühren für die Ausbildung zur Pflegeassistenz, zur Pflegefachassistenz sowie für angehende Gesundheits- und Krankenpfleger in Fachhochschul-Studiengängen. Pro Monat bekommen sie 420 Euro für die Dauer ihrer Ausbildung. Dafür verpflichten sie sich, so lange wie sie in Ausbildung waren, in Niederösterreich in der Pflege zu arbeiten. Einen Arbeitgeber dafür sollen sich die angehenden Fachkräfte, wie Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärte, selbst schon während der Ausbildung suchen.

Personen, die jetzt schon ein Studium oder eine Schule in diesem Bereich machen, können die Förderung ebenfalls ab September beantragen. Auch das Taschengeld an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen bleibe weiter bestehen. Die Höchstgrenze für Taschengeld und Ausbildungsprämie liege allerdings bei 420 Euro pro Monat.

Pflege-Ausbildung kostet 45 Millionen Euro jährlich

Abgewickelt wird die Förderung über die Gesellschaft für Forschungsförderung in Niederösterreich. Kosten entstehen dadurch für das Land im Bereich der Pflegeausbildung von 45 Millionen Euro jährlich.

Druck gegen Bund: Pflegereform erfordert Taten statt Diskussionen

"Wir werden alles dafür tun, dass in Zukunft genügend Personal da ist", meinte die Landeshauptfrau. Gleichzeitig stellte Landesrätin Teschl-Hofmeister Forderungen an den Bund. Bei der seit Jahren auf die lange Bank geschobenen Pflegereform sollen endlich Taten folgen. "Wir müssen über das Diskutieren hinausgehen", sagte die Landesrätin. Konkret fordert sie die Fixierung der Finanzierung und eine Normierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes. Es müsse definiert werden, welche Aufgaben zu welchen Pflegeberufen gehören.

SPÖ fordert Entlastung für bereits tätige Pflegekräfte

Die SPÖ fordert indes bessere Bedingungen für bereits tätige Pflegekräfte - mit Verweis auf eine Resolution von Betriebsräten verschiedener Pflegeorganisationen an die Landespolitik. "Wir fordern seit Jahren eine bessere Bezahlung und mehr Freizeit für die Angestellten im Pflegebereich, einen verpflichtenden Personalschlüssel sowie die Möglichkeit, pflegende Angehörige anstellen zu können. All diese Vorschläge werden von der ÖVP NÖ reflexartig abgelehnt und torpediert, wodurch sowohl Angestellte als auch Pflegebedürftige in Niederösterreich massiv unter Druck geraten und darunter leiden", meint Gesundheitssprecherin Karin Scheele.

Link:

Nähere Informationen zum Prämiensystem: https://www.gff-noe.at/