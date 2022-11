Land zahlt 500 Euro Lohnzuschuss an NÖ-Pflegekräfte

Werbung

Der Bund hat im Zuge der Pflegereform einen Gehaltszuschuss für das Pflege- und Gesundheitspersonal beschlossen. In Summe sollen 285 Millionen Euro in den Jahren 2022 und 2023 als Entgelterhöhung ausbezahlt werden. Geflossen ist der Bundeszuschuss bis dato aber nicht. Nun will das Land NÖ in Vorleistung gehen und einen 500 Euro Zuschuss mit dem Dezember-Gehalt zusätzlich zur versprochenen Bundesprämie an rund anspruchsberechtigte 23.000 Pflege- und Gesundheitskräfte ausbezahlen. 10 Millionen Euro sind vom Land NÖ dafür budgetiert.

"Wo ist das Geld? Die Prämie ist im Mai versprochen worden, bis jetzt ist nichts auf das Konto gelandet", sagt die für Pflege zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Ein durchschnittliches Monatsgehalt sei ursprünglich als Entgelterhöhung vom Bund zugesagt worden. Die Ministeriumsgelder für den Entgelterhöhung würden aber nur für 2.000 Euro brutto ausreichen.

„Was zugesagt ist, muss auch eingehalten werden", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ergänzt: "In Niederösterreich werden Versprechen ernst genommen werden." Das Personal habe sich das verdient. "Wir wissen, was sie tagtäglich leisten und wollen unsere Verlässlichkeit unter Beweis stellen." Der einmalige Zuschuss des Landes NÖ ist steuerfrei und soll aliquot zum Dienstausmaß (Vollzeit, Teilzeit) ausbezahlt werden.

Als einen "Akt der Dankbarkeit, der richtig und wichtig ist" sieht GÖD-Gesundheitsgewerkschafts-Vorsitzender Reinhard Waldhör den beschlossenen Landeszuschuss. "Ich bin sehr froh, dass wir zu dieser Lösung gekommen sind. 10 Millionen Euro sind keine Kleinigkeit." Seitens des Bundes wäre lange Zeit in den Sozialpartner-Verhandlungen Stille angesagt. Die zugesagte Entgelterhöhung entsprach dann nicht einmal dem durchschnittlichen Monatsgehalt. "Als Gewerkschaft waren wir darüber nicht glücklich", sagt Waldhör.

Im Mai sollten die 10 Millionen für die Prämie vom Land NÖ als Vorleistung wieder vom Bund refundiert werden, sagt Teschl-Hofmeister. "Wir werden darauf schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht." Die Prämie helfe jedenfalls die Dienstplanstabilität aufrechtzuerhalten, "damit Mitarbeiter nicht ausbrennen und bei der Sache bleiben."