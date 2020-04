In etwa zwei Wochen, nämlich am 17. Mai, sollten die 21.400 unselbstständig Beschäftigten der Land- und Forstwirtschaft an die Wahlurnen schreiten. Bei der Landarbeiterkammerwahl hätten sie ihre Interessensvertretung gewählt. Ihre Stimmen werden sie nun wegen der Coronakrise nicht mehr abgeben. Ein Ergebnis gibt es dennoch. Und dafür jede Menge Kritik.

Die beiden bisher vertretenen Fraktionen, das türkise „Team Freistetter – NÖAAB/FCG“, sowie die rote Liste „FSG-LAK“ schlossen sich, wie berichtet, zu einer gemeinsamen Liste mit Kandidaten beider Fraktionen zusammen. Die Mandate wurden mit 34 für das „Team Frei-stetter“ sowie sechs für die „FSG LAK“ verteilt. Damit hat das „Team Freistetter“ ein Mandat mehr als bisher.

„Bei weiterer Liste wäre gewählt worden“

Die Landeswahlbehörde prüfte diesen Vorschlag und gab grünes Licht. Betont wird auf NÖN-Nachfrage aber: „Hätte sich eine zweite Liste zur Wahl gestellt, wäre die Wahl natürlich abgehalten worden.“ Weil das nicht so gewesen sei, gelten die Kandidaten als gewählt, und das Wahlverfahren ist abgeschlossen. Mit der Kundmachung am 30. April ist das Ergebnis fix.

Unverständlich ist das für Helmut Hofer-Gruber von den NEOS. Er nennt es ein „demokratiepolitisches Armutszeugnis“, dass ein Mandat ohne Wahl zur ÖVP wandert. Niederösterreichs FPÖ-Arbeitnehmersprecher Jürgen Handler sah im Ergebnis ohne Urnengang „Postenschacher in Reinkultur“.

Ändern wird sich an dem Ergebnis aber nichts mehr. Eine Anfechtung ist, wie Kammeramtsdirektor Walter Medosch gegenüber der APA sagte, nicht möglich, weil gesetzeskonform vorgegangen worden sei.

Laut Andreas Freistetter, Spitzenkandidat des NÖAAB/FCG, sei dieser Schritt zum Schutz der Wahlberechtigten und aufgrund fehlender Vorlaufzeit für Alternativen gesetzt worden. Eine Verschiebung oder ausschließliche Durchführung mittels Briefwahl sieht die Landarbeiterkammer-Wahlordnung laut Medosch nicht vor.

Dafür wäre eine Gesetzesänderung im Landtag vor dem Ende der Einreichfrist am 18. März notwendig gewesen. Die anzuregen, „wäre sich ausgegangen, wenn wir noch drei bis vier Wochen Zeit gehabt hätten“, sagt er. Und betont: Die Einbringung eines gemeinsamen Wahlvorschlages beider Fraktionen sei auch für ihn „demokratiepolitisch bestenfalls die zweitbeste Lösung“, aber zum Schutz der Wahlberechtigen notwendig gewesen.

Auf 34. Mandat fehlten 2014 wenige Stimmen

Den von mehreren Seiten kritisierten Mandatszugewinn seiner Fraktion begründet Andreas Freistetter damit, dass dem NÖAAB/FCG schon beim LAK-Votum im Jahr 2014 nur wenige Stimmen auf das 34. Mandat gefehlt haben. Ein Zugewinn wäre hier bei dieser Wahl wahrscheinlich gewesen: „Deshalb haben wir uns darauf geeinigt.“ Alois Karner, Spitzenkandidat der „FSG LAK“, will auf NÖN-Anfrage kein Statement dazu abgeben.