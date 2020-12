In Niederösterreich gibt es rund 3.000 landwirtschaftliche Betriebe, die pro Jahr zumindest einen oder mehrere Arbeiter beschäftigen. Und die Zahl der Bauern, die zu Arbeitgebern werden, steigt, weil die Betriebe größer werden.

Dort beschäftigt sind in NÖ rund 25.000 unselbstständige Dienstnehmer. Ihr oberster Vertreter in der Landarbeiterkammer (LAK) ist seit mittlerweile 15 Jahren Präsident Andreas Freistetter. Im Herbst wurde der 52-jährige Familienvater aus Eichgraben für eine weitere Periode in diesem Amt bestätigt. In einer Zeit, die auch für die Beschäftigten im Agrarbereich herausfordernd ist.

Sein Ziel für die nächsten sechs Jahre als Chef der Landarbeiterkammer ist es, das Service für die Mitglieder weiter zu verbessern und alle Sparten der Branche sowie sämtliche Regionen in Niederösterreich abzudecken. Deshalb wird mit 1. Jänner 2021 eine neue LAK-Geschäftsstelle in Gänserndorf eröffnet – die insgesamt achte in Niederösterreich.

„Das Marchfeld ist jene Region, wo die meisten Saisonarbeiter und Erntearbeiter tätig sind. Wir wollten hier auch ein Signal setzen, um mehr Präsenz vor Ort zu haben und die Leute beraten zu können“, betont Freistetter. Gerade in dieser Region kamen im Herbst vereinzelt Missstände ans Tageslicht. So musste eine Unterkunft für rumänische Erntehelfer in einem Marchfelder Spargelbetrieb sogar gesperrt werden.

„Der Großteil der Arbeiter im landwirtschaftlichen Bereich kommt aus den Ländern im Osten der EU oder aus Drittstaaten“, weiß Freistetter. Das stellte die Betriebe in Corona-Zeiten vor große Probleme. Deshalb will Freistetter diese Arbeitsplätze auch für den heimischen Arbeitsmarkt attraktiver gestalten. Die größte Herausforderung dabei ist, dass die Landarbeiter saisonal unterschiedlich lang und unterschiedlich intensiv benötigt werden.

Berufsjäger bald ein neuer Lehrberuf in NÖ

Deshalb fordert Freistetter ein neues Gesetz für eine Arbeitskräfteüberlassung in der Land- und Fortswirtschaft, wie es im Gewerbe bereits seit Jahren üblich ist. Diese Arbeiter könnten dann ganzjährig in unterschiedlichen Betrieben eingesetzt werden.

Dafür müsste laut Freistetter auch die Ausbildung für einen klassischen Landarbeiter angepasst werden, damit dieser mehrere Berufsbilder abdecken könnte. Aktuell gibt es 15 Lehrberufe im Agrarbereich, vom Gärtner über den Fischer bis zum Forstfacharbeiter.

Mit dem Berufsjäger könnte laut LAK-Präsident Freistetter bald ein neuer hinzukommen: „Wir arbeiten schon intensiv daran und sind schon sehr weit, dass das ein Lehrberuf im Sinne des land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes wird. Aktuell ist dieser noch über die Landesjagdgesetze neun Mal unterschiedlich geregelt.“

Laut Freistetter brauche es nämlich immer mehr Manager, welche die Themen Wald, Wild und Klimawandel verbinden.