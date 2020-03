In "voller Hütte" - wie der Spitzenkandidat begeistert feststellt - startete das Team rund um Andreas Freistetter des NÖAAB/FCG am Montag-Abend in den Wahlkampf für die Landarbeiterkammer-Wahl, also das Votum der gesetzlichen Interessenvertretung für die unselbständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft.

120 Kandidaten - und damit so viele wie noch nie - gehen heuer für das Team an den Start. Rückendeckung gibt es von oberster Stelle: „Andreas Freistetter und sein Team leisten großartige Arbeit für die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft. Er ist ein Präsident mit Handschlag-Qualität, der hält, was er verspricht und der sich nicht nur jetzt vor der Wahl, sondern auch in Zukunft unserer Unterstützung sicher sein kann“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die wie Nationalrats-Präsident Wolfgang Sobotka den Wahlkampf mit dem Team Freistetter eröffnete.

Einsetzen will sich das Team in der kommenden Periode etwa für den Ausbau des LAK-Förderungspakets durch einen Zuschuss zum Papamonat

(von 700 auf 1.000 Euro), die Übernahme des Selbstbehaltes bei Lehrlingen oder die steuerliche Entlastung von Arbeitnehmern und Familien mit Kindern sowie die Anhebung des LAK-Kinderbetreuungszuschuss.

Doch auch in den vergangenen Jahren sei bereits viel passiert, betonte der Spitzenkandidat: "Wir haben mit der Erhöhung unserer Förderungen, der Erweiterung unseres Wohnbaudarlehens und dem Ausbau unserer Rechtsberatung wichtige Weichenstellungen für die bestmögliche Betreuung unserer Mitglieder vorgenommen", meinte der Eichgrabener. Jetzt gehe es darum, die 21.350 Stimmberechtigten zu motivieren zur Wahl zu gehen.

Zweites Ziel: Plus bei der Wahlbeteiligung

Das Ziel Freistetters, der bereits seit 15 Jahren LAK-Präsident ist, ist klar: „Wir wollen unser sensationelles Ergebnis mit 82,81 Prozent verteidigen, wenn möglich noch leicht ausbauen. Zweite Zielsetzung ist ein Plus bei der Wahlbeteiligung“, meinte der ausgebildete Förster.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bekräftigte das mit Verweis auf die zahlreichen für die Volkspartei erfolgreichen Wahlen in den vergangenen Monaten: "Wir sind erfolgsverwöhnt - diesen Weg müssen wir fortsetzen", meinte er beim Wahlkampfauftakt in St. Pölten.

Die Wahlbeteiligung lag bei der LAK-Wahl 2014 - gewählt wird alle sechs Jahre - bei 48,39 Prozent. Das Team des NÖAAB/FCG konnte damals seine absolute Mehrheit um 2,16 Prozentpunkte ausbauen und entsendet damit in der laufenden Periode 33 der insgesamt 40 Kammerräte. Sieben Sitze hält die Fraktion Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG).

Gewählt werden kann per Briefwahl von 30. April bis 17. Mai oder am 17. Mai persönlich im Wahllokal in der Gemeinde.