Als Vorschau auf die morgige Landtagssitzung präsentierte der Freiheitliche Landtagsklub heute zentrale Punkte der Tagesordnung. Im Rahmen einer Aktuellen Stunde wird das mit 1. November in Kraft tretende Rauchverbot in der Gastronomie, zentrales Thema der Sitzung sein.

Während beispielsweise die SP von einem Quantensprung im Nichtraucher-Schutz spricht, sieht die FP das neue Gesetz als Einschnitt in die Freiheit und Selbstbestimmung der Bevölkerung. Klubobmann Udo Landbauer sieht „Österreich mit dem radikalen Rauchverbot als absoluten Musterschüler“ im EU-Vergleich und das „im negativen Sinn“. Er übt scharfe Kritik an ÖVP und SPÖ, die sich „geschlossen gegen die fleißigen Wirte und Lokal-Betreiber im Land eingehängt“ hätten.

Mängel am neuen Nichtraucherschutz-Gesetz, würden sich vor allem anhand der zahlreichen Räumlichkeiten, für die Ausnahmeregelungen gelten würden, zeigen. Beispielsweise wäre in Hotels und Beherbergungsbetrieben das Rauchen in eigenen Raucherzimmern gestattet, in sämtlichen Lokalen und auch Vereinslokalen hingegen nicht. Während Gäste nur mehr vor der Tür zu Zigaretten greifen dürften, würden aber für Mitarbeiter separate Raucherzimmer, in die Gäste keinen Zutritt hätten, eingerichtet. „Zuerst argumentiert man mit der Gesundheit der Mitarbeiter und dann werden derartige Ausnahmeregelungen geschaffen“, meint Landbauer.

Kritik an Kriminalisierung der Wirte

Eine Nicht-Einhaltung des Gesetzes könne für Lokalbetreiber zwischen 800 und 10.000 Euro kosten, was, laut Landbauer, die Wirte kriminalisiere. Außerdem würden mögliche Vorverlegungen der Sperrstunden, falls sich Anrainer durch vor der Tür rauchende Gäste belästigt fühlen, weitere Umsatzeinbußen für die Wirte bedeuten.

Durch „diese unternehmerfeindliche Politik“ würde die ÖVP, laut Freiheitlichen, „Hochverrat an der Gastronomie begehen. Dem neuen Gesetz würden außerdem tausende Arbeitsplätze vernichtetet werden, was sich an den rund 500 Shisha-Bars des Landes fest machen lasse. „Österreich ist das einzige Land in Europa, wenn nicht sogar weltweit, in dem ab 1. November in Shisha-Bars das Shisha-Rauchen verboten sein wird“, so der FP-Klubobmann.

„Diese Lokale beraubt man damit von heute auf morgen ihrer Existenzgrundlage, was letztlich den Verlust von 6.000 bis 10.000 Arbeitsplätzen bedeutet.“ Die Freiheitlichen würden bei diesem Thema weiterhin für eine Lösung mit Hausverstand stark machen. „Unser Ziel ist eine Rückabwicklung des radikalen Rauchverbotes“, so Udo Landbauer. „Eine Kompromisslösung mit Augen zudrücken wären zumindest Ausnahmeregelungen, die das Rauchen in Wirtshäusern, Bars, Cafés und Nachtlokalen ab 22 Uhr in separaten beziehungsweise getrennten Räumlichkeiten gestatten.“

NÖ Hundehaltegesetz für mehr Sicherheit

Ein weiter Punkt auf der Tagesordnung betrifft das neue Hundehaltegesetz des Landes, welches morgen beschlossen wird. „Oberstes Ziel der Gesetzesnovelle ist ein Interessensausgleich, der ein sicheres und friedvolles Zusammenleben zwischen Mensch und Tier gewährleistet“, so Klubobmann Landbauer.

Da die Anzahl der Hundebisse zwischen 2015 und 2017 um 600 Zwischenfälle auf 3.600 gestiegen sei (Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit), hätte es dringenden Handlungsbedarf gegeben. An bestimmten Orten, wie beispielsweise Kinderspielplätzen, Einkaufszentren und Badeanlagen werde zusätzlich zur Leinenpflicht eine Maulkorbpflicht eingeführt.

Neu seien auch vorgesehene Hundezonen mit zusätzlicher Leinen- und Maulkorbpflicht, die durch Gemeinderäte an potentiell gefährlichen Orten verordnet werden können. Mehr Sicherheit solle auch eine Meldepflicht für auffällige Hunde seitens der Wohnsitzgemeinden bei Wohnortwechsel bringen. „Damit wird die Qualität im Zusammenleben zwischen Hundehaltern und Menschen ohne Hund verbessert“, so Landbauer.

Verbesserungen bei 24-Stunden-Pflege

Bei der morgigen Sitzung werden auch fünf Anträge der FP diskutiert, die zur Beendigung des Pflegenotstandes in Niederösterreich beitragen sollen. Die ÖVP würde aber, laut Landbauer, die Verbesserungs-Vorschläge beiseite schieben wollen und die Verantwortung dem Bund zuweisen.

Die FP sehe aber keine Zeit um auf „jahrelange Erörterungen des Bundes“ zu warten. Verbesserungs-Bedarf bestehe vor allem bei der 24-Stunden-Betreuung. Der Mangel an Fachkräften und die unzureichende Ausbildung ausländischer Kräfte, solle durch qualifiziertes Personal oder in Form des Lehrberufes Pflege und Betreuung gedeckt werden. Die FP sehe dazu ein neues Fördermodell vor.

„Eine bessere Betreuung bedeutet zugleich mehr Lebensqualität für unsere Landsleute.“ Ebenfalls sieht die FP dringenden Weiterentwicklungs-Bedarf bei stationären Kapazitäten und bei der Ausstattung der Landeskliniken. Die FP werde ihre fünf Anträge erneut bei der Landtagssitzung einbringen.