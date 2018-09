Udo Landbauer ist zurück in der Politik. In der Landtagssitzung am 20. September legt Michael Schnedlitz sein Mandat zurück und macht damit Platz für den FPÖ-Spitzenkandidaten der Landtagswahl. Als geschäftsführender Klubobmann wird Landbauer neben FPÖ-Klubobmann Martin Huber zu einer Schlüsselfigur im Landtag.

Die Aufgabenteilung: Huber soll nach innen wirken, Landbauer nach außen. Ein „scharfer Hund“ werde er allerdings nicht sein, kündigt Landbauer an: „Ich werde aber konsequent Politik betreiben.“

Die De-facto-Degradierung von Huber bleibt in seiner Heimat aber nicht unkommentiert. „Der Bezirk Melk liefert Wahl für Wahl Top-Ergebnisse und wird dennoch stets von der Landespartei ignoriert und runtergetragen“, meint der Ybbser Stadtparteichef Andreas Reitner.

Hubers Stellenwert dürfe nicht untergraben werden, betont auch der Marbacher FP-Landeskammerrat Manfred Mitmasser. Huber selbst ist überzeugt, dass er gemeinsam mit Landbauer „viel für unsere Landsleute umsetzen“ könne.

Wenig Freude mit Landbauers Comeback haben die anderen Parteien. Die VP erklärt, sie nehme die FP-Entscheidung zur Kenntnis. Die SP betont, dass sie kein Arbeitsübereinkommen mit der FP habe und die politische Arbeit Landbauers „sehr genau beobachten werde“.

Die Grünen ziehen die Rechtmäßigkeit der Doppelspitze in Zweifel, während die NEOS angesichts der Ankündigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, nicht mit Landbauer zusammenzuarbeiten, einen weiteren Beweis für die Sinnlosigkeit des Proporzsystems sehen.