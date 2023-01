Landbauer “Die Landtagswahl ist eine Schicksalswahl”

Werbung

“Sicher”, “sauber” und “gerecht” sind die Schlagworte, mit denen die FPÖ Niederösterreich in ihrer am Dienstag präsentierten Plakatwelle um Stimmen bei der Landtagswahl am 29. Jänner wirbt.

Foto: Schrefl

Für Preisexplosion, Asylchaos und Korruption entscheiden würde man sich dagegen mit einer Stimme für die ÖVP und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, deren Konterfei auf den Plakaten der Freiheitlichen zu sehen ist.

“Jahr der Preisdeckel” gefordert

Die hohen Energiekosten würden immer mehr Österreicher in die Armutsfalle drängen. Dafür verantwortlich sei Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die Landbauer als “sozialpolitischen Eiskasten” bezeichnet. Für ihn hingegen sei es unerträglich, Österreicher zu sehen, die vor dem Sozialmarkt um Lebensmittel bangen. Deswegen fordert Landbauer, dass 2023 das “Jahr der Preisdeckel” wird. Als Beispiel für einen Betrieb, der aufgrund der hohen Energiekosten schließen musste, nennt Landbauer die Mistelbacher Bäckerei Heindl (die NÖN berichtete).

NÖ-Wahl als Wegzeiger

Das “Schicksal des gesamten politischen Systems in Österreich” werde laut FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer bei der niederösterreichischen Wahl am 29. Jänner entschieden. Niederösterreich sei “die letzte schwarze Bastion”, würde diese fallen, sei der Weg für Neuwahlen auf Bundesebene frei. Das “schwarze Netzwerk aus Korruption, Machtmissbrauch und Postenschachern” könne man bei der Landtagswahl zerschlagen, “Drahtzieherin” dieses Systems sei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Laut Landbauer würde sie “alle Fäden innerhalb der ÖVP” ziehen. “Die Landtagswahl am 29. Jänner ist eine Schicksalswahl. Jede Stimme für Mikl-Leitner ist eine Leidensverlängerung”, sagt Landbauer.