Landbauer (FPÖ): Spritpreisdeckel und Preisstopp bei Gas und Strom

„Wir Freiheitliche nehmen den Kampf gegen die Teuerung auf. Unser Ziel ist es, die Landsleute zu entlasten und vor dem Preis-Wahnsinn zu schützen“, kündigt Landbauer an: „Wir werden so lange dafür kämpfen, bis sich die Menschen das Leben auch wirklich wieder leisten können.“

Eine noch nie dagewesene Kostenlawine rolle durch das Land: Im Vorjahr 2021 stieg die Inflation in Österreich um 2,8 Prozent, so stark wie seit 2011 nicht mehr. Die Lebenserhaltungskosten seien im Vorjahr doppelt so stark angestiegen wie in den vergangenen zwei Jahren. Den Jahresabschluss machte die Inflationsrate mit 4,3 Prozent im Dezember 2021. Im Jänner folgte eine Teuerung um satte 5,1 Prozent. Im Februar lag sie bei 5,9 Prozent. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbes, der den täglichen Einkauf repräsentiert, stieg im Jahresabstand um 4,1 Prozent. Der so genannte Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und auch Treibstoffe enthält, verteuerte sich im heurigen Jahr schon um 8,8 Prozent, rechnete Landbauer vor: „Und das wird noch nicht das Ende sein.“ Selbes gelte auch für die Energiepreise: Der Österreichische Strompreisindex für März 2022 liege um 139 Prozent über dem des Vorjahres, der Gaspreisindex sogar 493 Prozent. Und dass die Spritpreise derzeit geradezu explodieren, merkt man besonders schmerzhaft derzeit beim Tanken.

Die Freiheitlichen fordern deshalb eine sofortige Spritpreisdeckelung auf 1,20 Euro pro Liter, in dem der Finanzminister die Steuerlast auf die Treibstoffe senkt: 61 Prozent des Benzinpreises und 55 Prozent des Dieselpreises würden Steuern ausmachen: „Es kann nicht sein, dass sich die Menschen das wertvolle Gut Treibstoff nicht mehr leisten können. Viele sind Abhängig vom Auto“, sagt Udo Landbauer. Ersatzlos gestrichen soll auch die CO2-Steuer werden, die die Spritpreise um weitere 8 Cent erhöhen würde – für die Freiheitlichen in die CO2-Steuer ohnehin „ein öko-asoziales Projekt von ÖVP und Grünen, das eingestampft werden muss“, sagt Landbauer.

Bei Energieanbietern, bei denen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist, soll es zudem einen sofortigen Preisstopp geben. Die EVN habe beispielsweise zuletzt ihren Jahresgewinn um 63 Prozent auf 325 Mio. Euro gesteigert: „In dieser schwierigen Zeit sind die Gewinne auf null zu stellen. Die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas muss halbiert werden“, fordert Landbauer.

Weitere Forderungen der FPÖ: Eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses und der Verzicht auf Abgaben—und Gebührenerhöhungen bei Land und Gemeineden, sowie die Erhöhung des Kilometergeldes und der Pendlerhilfe.