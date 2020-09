Landespartei und -Klubobmann Udo Landbauer wirft nach der Arbeitsklausur der FPÖ Niederösterreich in Baden der Bundesregierung vor, eine „Lock-Down-Krise“, „völlig überzogenen Maßnahmen“ und eine „permanente Politik der Verunsicherung“ geschaffen zu haben. Das wirke sich massiv auf den Arbeitsmarkt aus. Deshalb fordere die FPÖ ein Covid-Schutzgesetz sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber, so Landbauer. Besonders zu schützen seien Menschen, die neben der Unsicherheit am Arbeitsmarkt zusätzlich mit der Frage der Kinderbetreuung konfrontiert seien.

„Arbeitnehmer mit Kindern dürfen nicht zu Bittstellern degradiert werden und brauchen absolute Rechtssicherheit sowie einen verstärkten Kündigungsschutz“, betont der Klubchef seine Forderung. Es brauche aber auch finanzielle Unterstützung der Arbeitgeber zur Bewältigung der Kosten für Dienstfreistellungen und Kinderbetreuungszeiten ihrer Mitarbeiter, meint Landbauer, der demnächst einen Antrag für ein derartiges Covid-Schutzgesetz im Landtag einbringen will.

"Politik muss Gesetze schaffen"

Änderungen fordert der FPÖ-NÖ-Klubchef auch im Bereich der EU-Gesetze. Unter anderen spricht er sich nämlich auch für eine sektorale Schließung des Arbeitsmarktes für Osteuropa und Drittstaatsangehörige aus. Osteuropäische Firmen würden, so Landbauer, ihre Dienstleistungen um 30 bis 50 Prozent billiger anbieten, was zulasten heimischer Betriebe und Arbeitnehmer gehe. Er hält fest: „Es kann nicht sein, dass wir in Österreich eine halbe Million Arbeitslose und knapp ebenso viele Personen in Kurzarbeit haben und zugleich den Arbeitsmarkt für alle Menschen dieser Welt zugänglich machen.“

FPÖ Niederösterreich FPÖ-Klubchef Udo Landbauer fordert einen Stopp der Arbeitsmigration

In den Jahren 2011 bis 2014 seien von zehn neuen Arbeitslosen vier bis acht eine Folge der Zuwanderung, beruft sich Landbauer auf eine Studie des WIFO. Die Politik habe die Aufgabe, Gesetze so zu gestalten, dass sie den Lebensrealitäten der Menschen entsprechen, erklärte Landbauer wie er sich die rechtliche Umsetzung seiner Forderung vorstellt. Zudem sei eine Offensive zur Stärkung der niederösterreichischen Unternehmen notwendig. So sollen nach Ansicht der FPÖ öffentliche Auftragsvergaben künftig nur noch an niederösterreichische Betriebe erfolgen.

Ein weiteres Thema der Arbeitsklausur umfasste den Bereich Gesundheit, dem Landbauer einen „chronischen Personalnotstand in sämtlichen Gesundheits- und Pflegeberufen“ attestiert. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger würden nach fertiger Ausbildung in Niederösterreich während der Einstiegsphase nur 90 Prozent des ihnen zustehenden Gehaltes verdienen. Der Klubobmann, der auch dieses Anliegen in den Landtag bringen will, fordert daher eine Anpassung der Einstiegsgehälter und eine „generelle Anpassung der Gehälter in den Gesundheitsberufen in Niederösterreich von zumindest fünf Prozent“.