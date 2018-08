ORF zufolge feiert Udo Landbauer sein Comeback: Als FP-Spitzenkandidat der Landtagswahl im Jänner musste er sich nach dem Skandal um die NS-Liederbuch-Affäre zurückziehen. Vergangene Woche wurde das Verfahren gegen den 32-Jährigen eingestellt.

Bereits davor hatte FPÖ Landesparteiobmann Walter Rosenkranz im NÖN-Interview exklusiv angekündigt, dass Landbauer als Geschäftsführender Klubobmann in den Landtag zurückkehren könnte, sobald das Verfahren in der Liederbuchaffäre eingestellt ist.

Vize Heinz-Christian Strache hat diese Variante vor wenigen Tagen ebenfalls in Aussicht gestellt. Der Blindenmarkter Martin Huber sollte weiterhin als Klubobmann bleiben.

"Ich freue mich, dass Udo Landbauer künftig als geschäftsführender Klubobmann der FPÖ NÖ tätig sein wird. Wir wollen gemeinsam viel für unsere Landsleute umsetzen." , bestätigt Martin Huber gegenüber der NÖN. Wie genau die Aufgabenteilung der "blauen" Doppelspitze in Niederösterreich funktioniert, kann Huber derzeit noch nicht sagen. "Da wird es noch Gespräche geben", informiert der Blindenmarkter.

Stellungnahme Schneeberger

Die Entscheidung, dass Udo Landbauer als geschäftsführender Klubobmann in den niederösterreichischen Landtag zurückkehrt, sei ausschließlich bei der FPÖ selbst gelegen, reagierte Klaus Schneeberger (ÖVP). Als Klubchef der Volkspartei Niederösterreich nehme er dies zur Kenntnis.

Laut Schneeberger hat die FPÖ "richtigerweise erkannt, dass eine Funktion Landbauers in der NÖ Landesregierung eine Belastung für das Miteinander in unserem Bundesland gewesen wäre". Was die künftige Tätigkeit des geschäftsführenden FPÖ-Klubobmannes im Landtag betreffe, "erwarte ich eine korrekte Zusammenarbeit auf Basis unseres gemeinsamen Arbeitsprogrammes", so der Klubchef der ÖVP.