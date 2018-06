Den Budgetentwurf haben die Vertreter von ÖVP, SPÖ und FPÖ in der Landesregierung einstimmig verabschiedet. Am 13. und 14. Juni wird das Budget 2019 und der Rechnungsabschluss 2017 in einer zweitägigen Landtagssitzung behandelt.

Auf dem Weg zum großen Ziel, einem Nulldefizit im Jahr 2021, müssen im kommenden Jahr 76 Millionen Euro eingespart werden. „Dies soll damit erreicht werden, dass erstmals seit 2006 die Einnahmen mehr steigen als die Ausgaben“, erklärt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger im Rahmen der Budgetklausur der Volkspartei Niederösterreich. Dieses Delta reduziert den Nettoabgang gegenüber 2018 um die erforderlichen 76 Millionen Euro auf 152,5 Millionen Euro. Die gute Konjunktur spielt dabei natürlich mit. Somit spürt der Bürger keine Einschnitte, wie Schneeberger betont. Im Budget 2019 stehen demnach Einnahmen von rund 8,9 Milliarden Euro Ausgaben von rund 9,05 Milliarden Euro gegenüber.

In allen Bereichen wird gespart

Gespart wird in allen Bereichen, außer in den von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Schwerpunktthemen Arbeit, Familie, Gesundheit und Mobilität. Gleichzeitig werden alle Bereiche hinterfragt, Strukturen bereinigt und Doppelgleisigkeiten aufgehoben. Deshalb werden die „Forum Morgen“-Stiftung, der „Niederösterreich-Fonds“, der „Siegfried-Ludwig-Fonds“ und die „Leopold-Figl-Stiftung“ aufgelöst werden. Die Aufgaben werden nun innerhalb der Landesverwaltung durchgeführt.

Im Rechnungsabschluss 2017 ist der Nettoabgang von den veranschlagten 256 Millionen Euro auf 236 Millionen reduziert worden, was für Schneeberger auf eine entsprechende Budgetdisziplin hindeutet. Gleichzeitig ein Beweis für den Klubobmann, dass „keine Wahlzuckerln verteilt wurden“.

Dass bei der zweitägigen Budgetsitzung im Landtag dennoch genug diskutiert wird, ist offensichtlich. Vorab gab es bereits Kritik von Grünen-Landessprecherin Helga Krismer: „Es stellt sich schon die Frage, wem wird Leistung weggenommen werden. Im Entwurf findet man, dass bei den Familien gespart wird. Waren da im Rechnungsabschluss 2017 noch 50 Millionen Euro veranschlagt sind es im Voranschlag 2019 nur mehr 20 Millionen“, so die Kritik.