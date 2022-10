Landesrechnungshof fand 19 Millionen Euro Einsparungspotenzial

Werbung

Der Landesrechnungshof schaut darauf, dass die Steuergelder in Niederösterreich effizient und sparsam eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr wurden 13 Themenbereiche vom Team um Direktorin Edith Goldeband unter die Lupe genommen. Geprüft wurde in den Bereichen Energieversorgung, Kinderbetreuung, Vergütungen der Sozialversicherung für medizinische Hauskrankenpflege oder auch die Verwaltung der Wohnbauförderung. Das zeigt der Tätigkeitsbericht des Landesrechnungshofs, der einstimmig vom Landtag angenommen wurde.

"Im vergangenen Jahr wurden finanzielle Verbesserungspotentiale in der Höhe von 19 Millionen Euro gefunden. Gleichzeitig führen die Empfehlungen in den Berichten dazu, dass Arbeitsprozesse in der Landesverwaltung und den überprüfbaren Tochtergesellschaften noch effizienter werden“, erklärt Goldeband. Landtagspräsident Karl Wilfing ergänzt, dass die überprüften Stellen die Anregungen des Landesrechnungshofs positiv aufnehmen.

"So ergaben die Nachkontrollen 2021 einen etwas höheren Umsetzungsgrad von 86 Prozent als im Jahr davor mit 84 Prozent", meint Wilfing. Er betont, dass ein solider öffentlicher Haushalt gerade in Krisen-Zeiten umso wichtiger sei, um noch unbekannte Herausforderungen auch finanziell möglichst gut bewältigen zu können. "Hier gilt es Wege aufzuzeigen, wie der Steuereuro noch effizienter im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden kann", sagt der Landtagspräsident.

Für eine der Krisen unserer Zeit hat der Landesrechnungshof in seinem Tätigkeitsbericht 2021 schon ein Zwischenresümee gezogen: „In besonders dringenden Fällen können beschleunigte Verfahren, Direktvergaben oder Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung für erforderliche Anschaffungen und notwendige Auftragsvergaben der öffentlichen Hand gerechtfertigt sein. Umso wichtiger sind eine nachvollziehbare Dokumentation sowie eine gründliche Überwachung der Auftragserfüllung", meint Goldeband in Bezug auf die Corona-Pandemie.