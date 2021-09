Noch bevor der Bundesparteitag in St. Pölten eröffnet war, schwor die ÖVP Niederösterreich in Krems die Spitzenfunktionäre auf eine „blau-gelbe Diskussion von Zukunftsthemen“ ein.

Weil man nicht nur im eigenen Saft braten wollte, diskutierten in den Arbeitsgruppen auch Meinungsbildner und Vertreter von Freiwilligenorganisationen mit. Das Motto laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Für uns spielt keine Rolle, ob eine Idee rot, blau, grün oder schwarz ist. Für uns ist einzig und alleine wichtig: Ist es eine blau-gelbe Idee, bringt sie unser Land weiter?“

Diskutiert wurde in mehreren Themenfeldern, besonders im Blickpunkt standen die Bereiche Mobilität und Regionen, Gesundheit und Soziales, Arbeitsmarkt und Wirtschaft sowie die Zukunft des Freiwilligenwesens.

Die Inputs von wissenschaftlicher Seite steuerte Christian Helmenstein bei. Der Vorstand des Wirtschaftsforschungsinstitutes Economica attestierte dem Bundesland Niederösterreich, die Corona-Krise dank vorausschauender Politik und rascher Maßnahmen besser bewältigt zu haben als die meisten anderen Regionen Europas. Der Effekt, so Helmenstein, sei, dass „die Menschen in Niederösterreich mehr Geld im Börsl haben als in den anderen Bundesländern.“

Konkrete Inhalte blieben von den drei Tagen allerdings noch wenig: Die Ergebnisse der Workshops sollen in den nächsten Wochen und Monaten verdichtet und weiterdiskutiert werden. „Dieser Prozess hat aber viel Inhalt für unsere Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen geliefert“, betont Mikl-Leitner auch vor dem Hintergrund der Landesstrategie, die bis zum Sommer 2022 stehen soll.