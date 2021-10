Landes-ÖVP drängt auf Öffi-Ausbau

Seit 25. Oktober gilt das Klimaticket in der Ostregion, seit 26. Oktober in ganz Österreich. Niederösterreicher fahren damit nun um 550 Euro pro Jahr durch ihr Heimat-Bundesland und das Burgenland. Für 915 können sie das Angebot an Bus und Bahn in Wien, dem Burgenland und Niederösterreich nützen oder um 1.095 Euro in ganz Österreich. Das Ziel der "billigeren" Öffis ist für die ÖVP damit erreicht. Nun müssen diese, laut Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Landtagsabgeordnetem Martin Schuster, noch "besser" und "bequemer" werden.

Die Volkspartei fordert den Ausbau der Infrastruktur. Dafür zieht sie die Bevölkerungsprognose für die Ostregion heran. Hier sei von einem Bevölkerungswachstum in den kommenden 30 Jahren um zehn Prozent auszugehen. Zusätzlich geht man davon aus, dass durch die Ausweitung des Parkpickerls in Wien, weitere Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. "Schon heute wird in Pendlerzügen eine Auslastung von bis zu 130 Prozent gemessen – die Fahrgäste finden also schon heute zu wenig Sitzplätze", kritisiert Ebner. Konkret müssen für die ÖVP wichtige Bahnlinien wie die Franz-Josephs-Bahn oder die Pottendorfer-Linie ausgebaut werden. Notwendig sei auch die Schaffung einer zweiten Schienenachse durch Wien. Taktverdichtungen seien hier nicht mehr möglich. „Das Nadelöhr Wien muss aufgelöst werden“, meint Ebner, der sich auch bequemere Zuggarnituren etwa auf der Franz-Josephs-Bahn wünscht.

Dass billiger nicht besser besser heißt, zeigt für Ebner das Beispiel Wiens. In der Bundeshauptstadt gibt es seit 2012 eine Öffi-Jahreskarte um 365 Euro. Seither sei der Jahreskartenverkauf um 132 Prozent gestiegen. "Sieht man sich diese Zahl an, so kommt man zu dem Schluss: Die billigen Tickets sind ein voller Erfolg. In Wahrheit zählen jedoch nicht verkaufte Jahreskarten, sondern die Fahrgastzahlen – also wie viele Menschen nützen das vorhandene Angebot", meint Ebner. Hier habe es nur eine Steigerung um knapp zehn Prozent gegeben.