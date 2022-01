Landes-Politiker fordern Booster-Erinnerungen vom Bund

Die Impfzertifikate von 170.000 Niederösterreichern verlieren am 1. Februar ihre Gültigkeit. Nur mit einer Drittimpfung gelten sie weiter als Eintrittskarte am Arbeitsplatz, für Restaurants und Co. Dass der Bund keine Erinnerungen an das Boostern versendet, kritisieren Stephan Pernkopf (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Lesezeit: 1 Min APA NÖN Redaktion