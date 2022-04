Bauernbund fordert Entlastung für Landwirte

Werbung

200 Delegierte stellten beim Landesbauernrat die Weichen für die Zukunft im flächenmäßig größten Agrar-Bundesland Österreichs. Im Mittelpunkt stand dort angesichts der Teuerungswelle die Forderung an den Bund, ein nachhaltiges Entlastungspaket für bäuerliche Familienbetriebe zu schnüren. Gleichzeitig stellte sich der Bauernbund als erste ÖVP-Teilorganisation offiziell hinter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich beim Landesparteitag am Samstag, 30. April, im St. Pöltner VAZ ihrer ersten Wiederwahl als Landesparteiobfrau stellt.

Vor dem Hintergrund der Pandemie und des Krieges in der Ukraine betonte Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf die systemrelevante Bedeutung der kleinstrukturierten heimischen Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit in Niederösterreich und in ganz Österreich: „Unsere Bäuerinnen und Bauern sind das Rückgrat des ländlichen Raumes und einer funktionierenden Selbstversorgung. Damit dies zum Wohle und Schutz der Bürgerinnen und Bürger so bleiben kann, brauchen sie jetzt echte Unterstützung und einen raschen Teuerungsausgleich“, meinte Pernkopf. Immerhin haben sich die Produktionskosten für die heimischen Bauernhöfe bei Diesel, Dünger- und Futtermittel mittlerweile verdoppelt bis verdreifacht.

Mikl-Leitner unterstrich die Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte: „Als starker Partner für die Interessen des ländlichen Raumes beweist der Bauernbund in unruhigen Zeiten tagtäglich Lösungskompetenz für die Herausforderungen wie die Sicherung der Lebensmittel- und Energieversorgung im ländlichen Raum und in ganz Österreich“, meinte die Landeshauptfrau. Die 38.000 bäuerlichen Betriebe gehören für sie zu den wichtigsten produzierenden Unternehmen "für unsere Lebensmittel-Sicherheit". Das habe sich bereits in der Pandemie gezeigt und durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt. "Deshalb ist es wichtig, unseren Landwirten die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Angefangen bei der Frage von Pflanzenschutzmitteln, bis hin zu höheren Priorisierung für die Landwirtschaft bei der Gasversorgung“, meinte Mikl-Leitner. Vom Bundeskanzler ortet sie dazu bereits "positive Signale".

Landesparteivorstand: Tanner soll Stellvertreterin bleiben

Anwesend war beim Landesbauernrat auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Vor fünf Jahren wurde die damalige Bauernbund-Direktorin zu einer der fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter Mikl-Leitners gewählt. Obwohl sie mittlerweile zur Verteidigungsministerin aufgestiegen ist, soll die Mostviertlerin diese Funktion weiter ausüben. Sie wurden erneut einstimmig als Landespartei-Obfrau-Stellvertreterin nominiert. Beim Landesbauernrat informierte Tanner aus dem Verteidigungsressort und über die nationale Versorgungsstrategie.

Außerdem wurden bei der Delegiertenversammlung verdiente Funktionärinnen und Funktionäre geehrt und über die Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik von 2023 bis 2027 mit der Stärkung kleiner und mittlerer Betriebe, die Lage und Entwicklungen an den Märkten inklusive der Spekulationen internationaler Konzerne sowie die Wichtigkeit von Pflanzenschutzmittel und der Ausbau erneuerbarer Energiequellen diskutiert.