Im Juni 2019 war Corona noch weit nicht in Sicht. Das damals im Landtag beschlossene Budget für 2020 sah ein Minus von 76 Mio. Euro vor - und ein Nulldefizit für 2021. Aus heutiger Sicht müsse das Land für 2020 neue Schulden in der Höhe von 847 Mio. Euro aufnehmen - das sei eine Verelffachung, sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) im Rahmen einer Budgetpräsentation für 2020 und 2021. Für beide Budgetperioden rechnet das Land jetzt mit Mehrausgaben von 1,5 Milliarden Euro - wegen Corona.

Die Krise kommt dem Land teuer

Die Gründen hinter dem satten Minus: Die Maßnahmen gegen Covid-19 (Anschaffung von Schutzkleidung/Masken, Gesundheitshotline 1450 usw.) durch das Land gingen ins Geld. Die steuerlichen Erleichterungen, beschlossen im Bund (Steuersatzsenkungen) ergaben weniger Einnahmen für das Land. Und die Wirtschaft kämpft mit einem massiven Rückgang an Aufträgen, Exporte sind zum Teil ein- und der Tourismus weggebrochen, erklärt Schleritzko den anwesenden Medienvertreterinnen und -vertretern im Landhaus und im Livestream. IHS/WIFO rechnen mit einem Wirtschaftsrückgang um rund 7 Prozent im Jahr 2020 - das ist deutlich optimistischer als zuvor. Ein erneuter Lockdown wäre ein herber Schlag, der eine mögliche Erholung auf Jahre hinauszögern würde, sagt Finanzlandesrat Schleritzko.

Aufträge an NÖ-Unternehmen durch die öffentliche Hand

Mit Aufträgen an Unternehmen will das Land den Standort Niederösterreich stützen. 1,75 Milliarden Euro sollen beispielweise in den Hochwasserschutz, öffentlichen Verkehr, Straßenbau oder auch in Kliniken und Pflegeheime investiert werden. "Das wird wiederum Investitionen von 6,496 Milliarden Euro auslösen", ist sich Schleritzko sicher. Und das würde über 103.000 Arbeitsplätze sichern.

Am kommenden Mittwoch wird der NÖ-Landtag die "Nachträge", also Budgetkorrekturen, für das Budget 2020 und 2021 beschließen.