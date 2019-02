Das Image ist "gut", der Arbeitsplatz "attraktiv". Und die Chefin? Die will "auch in Zukunft die besten Köpfe" für den Landesdienst.

Um das zu gewährleisten, hat man vergangenen Herbst eine groß angelegte Mitarbeiterbefragung unter Niederösterreichs Landesbediensteten durchgeführt. 4.083 haben daran teilgenommen. Und sind zu immerhin 88 Prozent "stolz darauf, im Landesdienst zu arbeiten". Fast genauso viel, nämlich 87 Prozent, würden das Land NÖ als Arbeitgeber weiterempfehlen.

Damit das auch so bleibt, will man etwa beim Thema Gesundheit noch Verbesserungen umsetzen. Schließlich, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gingen in den nächsten zehn Jahren "etwa ein Drittel der Landesbediensteten in Pension".