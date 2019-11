Vor zwei Jahren stand der Festakt zum Landesfeiertag im Festspielhaus St. Pölten ganz im Zeichen des Südtiroler Landeshauptmannes Arno Kompatscher, im Vorjahr im Zeichen des ehemaligen deutschen Bundesministers Karl-Theodor zu Guttenberg. Und heuer? Heuer stand er ganz im Zeichen programmatischer Ansagen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner selbst. Sie nutzte ihre Ansprache für ein paar Ansagen – denen vor allem vor dem Hintergrund der laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen auch durchaus bundespolitische Dimensionen beigemessen werden.

Denn der Kampf gegen den Klimawandel sei eine der wichtigsten Herausforderungen für die Politik in den nächsten Jahrzehnten, betonte Mikl-Leitner. Und erklärte gleich, was sie damit meint: Konkrete Maßnahmen im Kleinen zeigen rascher Wirkungen als lange Diskussionen im Großen. Jedes Land könne und müsse hier rasch seinen Beitrag leisten. Niederösterreich sieht Mikl-Leitner manchen Unkenrufen zum Trotz gerade beim Thema Klimaschutz in einer Vorreiterrolle. 230 konkrete Maßnahmen seien unter ihrer Ägide bereits umgesetzt worden, betonte sie. Zuletzt eine durchaus Aufsehen erregende: Die Schließung des Kohlekraftwerkes in Zwentendorf – des letzten in Niederösterreich. Auch dass der Strombedarf in Niederösterreichs Haushalten mittlerweile zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie gedeckt wird, sieht sie als Folge einer langfristig ausgerichteten Energiepolitik.

„Wir zeigen Europa, was es versäumt hat“

Neben dem Bekenntnis zu einer pro-aktiven Klimapolitik will Mikl-Leitner den Fokus ihrer Politik in den nächsten Monaten klar auf Wissenschaft, Forschung und Kultur richten. „Wir wollen international auf Augenhöhe mit den Besten agieren“, betonte die Landeshauptfrau. Dass St. Pölten gegen Bad Ischl im Rennen um die Europäische Kulturhauptstadt 2024 das Nachsehen hatte, nimmt sie sportlich: „Wir machen St. Pölten 2024 zur Landeskulturhauptstadt und zeigen Europa, was es versäumt hat.“

Und wenn es um Wissenschaft und Forschung gehe, dann sei Niederösterreich bereits ganz vorne angekommen – beispielsweise mit dem IST Austria in Klosterneuburg. Niederösterreichs Politik leite schon seit vielen Jahren ein „weltoffener Geist“, strich Mikl-Leitner hervor. Dass das heute leichter ist, verdankt das Bundesland auch dem Ende des Eisernen Vorhanges vor 30 Jahren. Seit damals sei Niederösterreich von einer vergessenen Grenzregion zur europäischen Vorzeigeregion gereift. „Ich möchte nie wieder zurück in diese alten Zeiten“, ließ Mikl-Leitner keinen Zweifel an ihrer pro-europäischen Gesinnung aufkommen. Dazu passten dann auch Erinnerungen von „Kottan ermittelt“-Erfinder Peter Patzak an die Nachkriegszeit.