"Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und benötigt unsere Unterstützung." Sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und hat heute, Dienstag, in der Sitzung von Niederösterreichs Landesregierung ein Förderpaket auf den Tisch gelegt, das auch gleich beschlossen wurde.

"Bis zu 4.586.000 Euro" hoch ist der Finanzierungsbeitrag, den das Land heuer ausgeben will, und zwar für "mehr als 30 niederösterreichische Spielorte in allen Regionen des Landes, die 2021 ihre Spielbetrieb aufnehmen oder im Sommer Kultur anbieten". Dazu zählt man nicht nur Niederösterreichs Sommertheater, von denen der Großteil seine im Vorjahr abgesagten Produktionen auf diesen Sommer verschoben hat. Dazu zählt man auch Kulturhäuser, die sonst das ganze Jahr über spielen, das Waldviertler Hoftheater etwa, wo Moritz Hierländer im Mai die Spielsaison eröffnen will, oder das Mödlinger Stadttheater, wo Bruno Max im April die Pforten mit seinem immer wieder verschobenen Johann Nestroy endlich wieder öffnen will.

"Mit diesem Maßnahmenpaket helfen wir unseren Kulturstandorten und sichern auch hunderte Arbeitsplätze für Kulturschaffende und weitere Berufsgruppen dieser Branche ab", ist Johanna Mikl-Leitner überzeugt. Denn: "Wir stehen zur Kultur!"