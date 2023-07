Ausbau der Führungsebene: LGA soll dritten Vorstand bekommen

Am Flurfunk im Regierungsviertel sowie unter den Mitarbeitenden in den Kliniken macht zurzeit eine Erzählung die Runde: Die Landesgesundheitsagentur (LGA) soll einen dritten Vorstand bekommen. Zurzeit stehen der ehemalige NÖ-Polizeichef Konrad Kogler und der zuvor am MedAustron Wiener Neustadt tätige Alfred Zens an der Spitze der Dachorganisation für die NÖ-Kliniken und -Pflegezentren.

Im Büro des zuständigen Landesrats Ludwig Schleritzko (ÖVP) bestätigt man die Erzählung. „Es ist ein langjähriger Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch den medizinsch-pflegerischen Bereich im Vorstand abzudecken“, sagt ein Sprecher. Diesem Wunsch soll nun nachgekommen werden.

Der dritte Vorstand bzw. die dritte Vorständin soll demnach ein Mediziner bzw. eine Medizinerin sein. Zurzeit wird dieser Bereich vom medizinisch-pflegerischen Direktor Markus Klamminger abgebildet. Der 62-Jährige ist aber nicht Teil des Vorstands. Die beiden jetzigen Vorstände Kogler und Zens kommen beide aus der Wirtschaft bzw. Technik. Zens wurde erst Anfang 2022 zum LGA-Vorstand bestellt. Sie stehen an der Spitze der LGA, die insgesamt rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Wer die dritte Führungskraft sein wird, sei noch offen, heißt es aus dem Büro Schleritzko. Auch wann sie bestellt wird, ist unklar. In der LGA will man sich zu den Plänen nicht äußern. Eine Sprecherin verweist darauf, dass die Bestellung von Führungskräften Sache der Landesregierung sei.