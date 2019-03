„Das Anforderungsprofil, das die ÖVP an Kogler gestellt hat, liegt augenscheinlich nicht in seiner Gesundheitskompetenz, sondern in der beinharten Umsetzung von Parteipolitik im Gesundheitsbereich“, so Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ, Wolfgang Kocevar. Er sieht den Wechsel Koglers als „unfassbare Missachtung des Landtages“. Bei so einer wichtigen Stelle sei eine Ausschreibung unumgänglich.

„Transparenz sieht jedenfalls anders aus. Man setzt sich einfach über eine öffentliche Ausschreibung einer so zentralen Position hinweg – wäre das anders, hätten wir der ÖVP NÖ diese Peinlichkeit bereits im Vorfeld ersparen können. Die ÖVP lernt nichts aus den Fehlern ihrer Vergangenheit – und auch in diesem Fall ist wieder einmal nichts vom vielzitierten ‚gelebten Miteinander‘ zu sehen“, so Kocevar. Die SPÖ wird zudem eine Anfrage stellen, „die diese Parteibuchwirtschaft aufklären soll“.

Auch von den NEOS gibt es Kritik. „Was einen Polizeidirektor dazu qualifiziert, den Gesundheits- und Pflegebereich fit für die Zukunft zu machen, ist nicht nachvollziehbar. Offenbar war eine ‚gesunde‘ Beziehung zur ehemaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und zur ÖVP das vorrangige Kriterium für die Entscheidung“, kritisiert NEOS-Landessprecherin Indra Collini die Entscheidung.

Die NEOS kündigen eine Anfrage hinsichtlich eines transparenten Bewerbungsprozesses an. „Die Landeshauptfrau sagt, Kogler habe sich als bester Kandidat durchgesetzt. Überprüfbar ist das aber nicht. Hier braucht es einerseits öffentliche Hearings für solche Postenbesetzungen und andererseits einen nachvollziehbaren Bewerbungsprozess. Es muss klar sein, wie viele Bewerberinnen und Bewerber es gibt, was sie qualifiziert und was die konkreten Anforderungen für die Stelle im Landesdienst sind.“

ÖVP: „Nicht in Ordnungen, jemanden von vornherein anzupatzen“

Die ÖVP wehrt sich gegen die Anschuldigungen. „Das traurige Geschimpfe des SPÖ-NÖ Landesgeschäftsführers reiht sich in eine wirklich unschöne Reihe von Untergriffen. Gerade wenn es um verdiente Persönlichkeiten und wichtige Institutionen für NÖ geht, fehlt der SPÖ-NÖ leider viel zu oft das notwendige Feingefühl. Es ist schlicht und ergreifend nicht in Ordnung, jemanden, der bisher ausschließlich hervorragende Arbeit geleistet hat, von vornherein anzupatzen und schlecht zu machen, bevor mit der neuen Tätigkeit begonnen wurde“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die Vorwürfe.